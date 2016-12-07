Keçiören’de Hamsi Festivali coşkusu

Keçiören’de Kalaba Kent Meydanı’nda başlayan Hamsili Günler Festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Katılanlara bedava hamsinin verildiği festivalde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, elleriyle pişirdiği hamsi ızgaraları hemşehrilerine ikram etti.

3 Aralık’ta başlayan ve 11 Aralık’a kadar devam edecek olan festival Keçiörenlileri hamsi balığına doyuracak. Belediye hizmet binası önündeki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalde hamsinin yanı sıra Rize’nin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılıyor.

Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı ve Ankara Rizeliler Derneği işbirliğinde yapılan festivalin açılış etkinliğine AK Parti İstanbul Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkanı İbrahim Uyar, Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize ilçe dernekleri başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitler için yapılan saygı duruşu ile başlayan programda şehitlerin ruhlarına da dua edildi.

BU MİLLET İSTİKLALİNİ KİMSEYE VERMEZ

Konuşmasında Türkiye’nin tarihindeki ikinci Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Erkan Kandemir, “Uzun zamandır dünyaya adalet haykırışımızın bedelini ödetmek üzere kademe kademe üzerimize geliyorlar. 15 Temmuz gecesi kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, milletimizin hiç beklemedikleri bir direnişiyle karşılaştılar. İç savaş çıkarıp ülkemizi bölmek istediler. Milletimizin yiğitliği planları altüst etti.

O gün yiğitçe ayağa kalkan kahraman şehitlerimize can ve namus borcumuz var” dedi. Türk milletinin istiklalini ve istikbalini kimsenin eline vermeyeceğinin altını çizen Kandemir, “Yiğit lider, yiğit duruşun simgesi Recep Tayyip Erdoğan ile büyük işler yapıyoruz. Dünya bizi hayranlıkla izliyor. Bir Rizeli evlat Recep Tayyip Erdoğan ayağa kalktı, ‘dünyayı kana, gözyaşına boğdunuz, dünyayı yeniden kuralım’ dedi. Liderimiz ve Türkiye insanlık adına bir gurur abidesi olarak yükselmeye devam ediyor” diye konuştu.

KEÇİÖREN RİZELİ ERDOĞAN’IN YANINDA

Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Hamsili Günler Festivali’nin Keçiören’de yapılıyor olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Rizeli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz Rizelileri çok seviyoruz. 12 yıl boyunca en büyük Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ı konuk ettik. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Keçiören Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldı” dedi.

15 Temmuz gecesi Keçiören’den hiçbir tankın geçmediğini, hiçbir silahın patlamadığını, buna rağmen darbe girişimine karşı mücadelede en fazla şehit veren ilçenin Keçiören olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Kahraman şehit ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah bizleri bir daha darbe gibi ilkel bir olayla karşılaştırmasın inşallah. 15 Temmuz’da dostlarımızı gururlandırıp, düşmanlarımıza korku verdik. Aynı olay yine olsa bizler yine direnir, vatanımıza, bayrağımıza, dinimize sahip çıkarız. Bütün düşmanlarımız bilsin ki Türkiye kolay lokma değildir” mesajını verdi.

BEDAVA HAMSİ VARSA TAMAM DEDİK

Mustafa Ak, bu festivalden kendisine bahsedildiğinde ilk olarak “Vatandaşlarımıza bedava hamsi var mı?” diye sorduğunu belirterek, “Sağ olsunlar ‘var’ dediler. Biz de ‘vatandaşlarımıza bedava hamsi varsa, biz her yerde varız’ dedik. Hamsiye balık denmez, hamsi hamsidir. Hamsili Günler Festivali’nin Keçiörenimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Uğur Bulut da, Türkiye’nin en çalışkan ve zeki illerinden birisi olan Rize’nin insanlarını Keçiören’de görmekten ötürü mutlu olduğunu dile getirirken, “Bizi bir araya getiren Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN AK HAMSİ PİŞİRİP İKRAM ETTİ

Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu ise, dernek olarak ilk etkinliklerini gerçekleştirmelerine vesile olan ve Rizelilere her zaman destek veren Mustafa Ak’a Rizeliler adına şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından meydanda Rize’nin yöresel ürünlerinin sergilendiği festival alanının açılışı kurdele keserek yapıldı. Vatandaşlara bedava hamsi ızgara ikramının yapıldığı festivalde, Başkan Ak da ızgaranın başına geçti ve elleriyle pişirdiği hamsileri Keçiörenlilere ikram etti.

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