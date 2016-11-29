Keçiören’de engelli olmak spora engel değil

Keçiören Belediyesi Ankara’da yine bir ilke imza atarak, engelli ve engelsiz vatandaşları aynı spor salonunda buluşturdu.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nin fitness salonuna engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlanan spor aletleri yerleştiren Keçiören Belediyesi, böylece engellilerin önüne çıkarılan bir engeli daha kaldırmış oldu.

Bugüne kadar fitness salonlarında engellileri yok sayan anlayışı yıkan Keçiören Belediyesi, engellilerin spor hakkını gözeten yeni bir uygulama başlattı.

Sporun engelsiz insanlar kadar engelli vatandaşlar için de bir ihtiyaç olduğu ilkesinden yola çıkan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nin fitness salonunda engelliler ile engelsiz vatandaşların birarada spor yapabilecekleri bir ortam oluşturdu.

Bu amaçla engelliler için özel olarak tasarlanan spor aletleri sipariş edilerek fitness salonuna yerleştirildi. Aynı anda 20 engelli vatandaşın çalışabilmesine imkan tanıyan spor aletleri, engelsiz vatandaşların kullandığı spor aletlerinin bütün özelliklerini taşıyor.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

İnsan vücudundaki ana kas gruplarına ve kardiyo çalışmalarına destek sağlayacak şekilde üretilen spor aletleri, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların bile kimseden yardım almadan spor yapabilmesini sağlıyor.

Aletlerin tasarımındaki incelikler dolayısıyla, kişinin fiziki özellikleri ne olursa olsun spor yapan engelli vatandaşlar, kendi vücut ölçülerine göre ayarlamaları tek başına yaparak en uygun çalışma programını uygulayabiliyor. Çalışma programları kişinin ihtiyacına göre profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanıyor.

Engellilere yönelik kolaylaştırıcı her türlü hizmeti önemsediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gerek kaldırım gerek bina çalışmalarında engelliler için düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak “Engelli vatandaşlarımızı toplumun bir parçası olarak görüyoruz ve onların hayatın içerisinde aktif şekilde yer alabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...