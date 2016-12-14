Keçiören’de döviz bozdurana bir araba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Döviz yerine milli paramızı kullanma kararı aldık” açıklamasından sonra Keçiören Belediyesi örnek bir kampanya başlattı.

Kampanyanın açılış törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuşun eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın başlattığı “Milli Paramız, Milli Davamız” kampanyası kapsamında en az 100 Dolar veya 100 Euro bozduran bir Keçiörenli Volkswagen marka otomobil kazanacak.

15 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında devam edecek kampanya sonunda çekiliş yapılacak ve milli parasına sahip çıkan Keçiörenliler arasından bir kişi 1974 klasik model, nostaljik 1600 motor gücünde Volkswagen marka arabanın sahibi olacak. 2 Ocak’ta yapılacak çekilişe vatandaşlar en az 100 Dolar veya 100 Euro bozdurduğunu gösteren dekontu getirerek katılabilecekler.

KİMSE BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEZ

Kampanyanın startını belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende veren Başkan Mustafa Ak, “Son günlerde ekonomimiz üzerinde oynanan kirli oyunları bozmak, döviz kurunun dalgalanmasıyla oluşturmak istedikleri kriz ortamına fırsat vermemek için gerek hükümetimiz nezdinde gerekse vatandaşlarımız nezdinde ‘döviz yerine milli parayı kullanma’ yönünde adımlar kararlılıkla atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları neticesinde vatandaşlarımız ekonomik alanda başlatılmak istenen 15 Temmuz’un önüne geçmek için döviz bürolarına akın etti, dövizlerini bozdurarak milli para seferberliğini başlattı” dedi.

Keçiören esnafının da üzerine düşeni yaptığını, kampanyaya çeşitli promosyonlarla destek verdiğini hatırlatan Başkan Ak, “Ülkemiz 15 Temmuz’da gösterdiği dirayetli, dik ve cesur duruşunu şimdi de ekonomik anlamda gösteriyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, kimse bu ülkeye diz çöktüremez. Hükümetimiz yakın zamanda Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınan önlem paketini açıkladı, piyasaları rahatlatmak için üzerine düşeni yaptı, gerekli tedbirler alınıyor. Elbette bizim de üzerimize düşen yükümlülükler var, bizler de bunları yapacağız” diye konuştu.

EKONOMİK SEFERBERLİĞE KATILIYORUZ

Bu nedenle kampanyanın adını ‘Milli Paramız, Milli Davamız’ koyduklarını belirten Başkan Ak, “Vatandaşımızı dövizini bozdurmaya ve ülkesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ülke genelinde bir ekonomik seferberlik başladı, bizler de düzenlediğimiz kampanya ile bu seferberliğe katılıyoruz.

Keçiörenli esnafımızın katkılarıyla belediyemize hibe edilen 74 model nostaljik Volkswagen marka aracımızı 100 Dolar veya 100 Euro bozduranlar arasında yapılacak çekiliş sonrası vereceğiz” dedi.

15 – 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanyaya vatandaşların dilediği kadar katılabileceğini söyleyen Mustafa Ak, “2 Ocak’ta yapacağımız çekiliş sonrası aracımızı teslim edeceğiz. Burada hediyemiz sembolik. Amacımız milli paranın kullanılmasını ve yatırım aracı olarak da Türk Lirasının tercih edilmesini sağlamak” mesajını verdi.

Çekiliş biletlerinin seri numaralarını 15 Temmuz 2016 olarak başlattıklarını söyleyen Ak, “15 Temmuz 2016 tarihinde başlattıkları saldırıyı bugünde ekonomi silahını kullanarak gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden bizde kampanyamızın biletlerinin seri numarasını 15 Temmuz 2016 olarak başattık” dedi.

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