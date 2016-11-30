Keçiören’de daha güvenli pazar yerleri

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla semt pazarlarına kurduğu kamera sistemi ile anlık izlemenin yanısıra 24 saat kayıt da yapıyor. Böylece hem yaya ekipler ile hem de kameralar aracılığı ile takip edilen pazar yerlerine Keçiörenliler gönül rahatlığı ile gidiyor.

Keçiören Belediyesi, kapalı pazar yerlerinde uyguladığı kameralı izleme ve kayıt sistemini en kısa süre içerisinde tüm pazar yerlerinde hayata geçirmeyi planlıyor.

Monitör başındaki zabıta memuru tarafından takip edilen pazar yerinde herhangi bir olumsuz durum meydana geldiğinde, orada bulunan yaya ekip hemen olay yerine sevk ediliyor ve olumsuzluk büyümeden müdahale ediliyor.

Pazar esnafının kurallara uyup uymadığının kontrolünün yanı sıra; hırsızlık, yankesicilik gibi olumsuzlukların engellenmesi için bu uygulamayı başlattıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmaları bizim için çok önemlidir.

Kamera sistemi sayesinde pazar yerlerimiz daha da güvenli hale geldi. Başlattığımız ve en kısada sürede tüm pazar yerlerimizde de hayata geçirmeyi planladığımız uygulamamız ile Keçiörenliler huzur içerisinde pazar alışverişlerini yapabilecekler” dedi.

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