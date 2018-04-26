Keçiören Belediyesi’nin kültürel faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Bu kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyen Keçiören Belediyesi, Aşık Hilmi Şahballı, Aşık Kul Nuri, Aşık Muhlis Denizer ve Aşık Rahim Sağlam gibi Türkiye’nin tanınmış aşıklarının katıldığı Aşıklar Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen şölen hoş geldiniz adımı ile başladı, Aşık Muhlis Denizer’in “Anne” isimli ağıdı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Aşıklık geleneğinin kültürel değerlerimizin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, “Aşıklar sözü, kelimeyi bir sihir gibi kullanarak insanların kalplerine hitap ediyorlar. Bu önemli değerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür şölenler düzenliyoruz. Bu anlamda sanata ve kültüre değer veren bir belediye anlayışı içerisinde şehrimizde yaşayan insanların aynı zamanda ruhlarının da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da kültürle, sanatla gerçekleştireceğiz” dedi.

Gecenin en heyecanlı anı ise aşıkların atışması oldu. Aşıklar, birbirlerine söyledikleri nükteli sözlerle alkış alırken, anlattıkları hikayelerle de izleyenleri kahkahaya boğdular.​