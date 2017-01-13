Keçiören Zabıtası Halepli kardeşlerini unutmadı

Keçiören Belediyesi zabıta personeli kendi arasında başlattığı kampanya ile Halep’e yardım eli uzattı. Zabıta personelinin topladığı yardımlarla alınan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırı Halep’e doğru yola çıktı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Suriyeli kardeşlerimizin zor durumda olduğuna dikkat çekerek, “Zorlu hava şartlarında ulaştırılacak insani yardım malzemelerinin Haleplilere hem moral olmasını hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsa da gidermelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Keçiören Belediyesi zabıtasına bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardımlar Allah rızası için yapılıyor, her kim ne yardım yaptıysa Cenab-ı Allah misliyle karşılığını verir. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle gitsin inşallah” dedi.

Dualar eşliğinde Halep’e uğurlanan yardım tırı içerisinde gıda malzemeleri, kışlık giysiler, battaniye, çocuk bezi, halı ve yatak bulunuyor.

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