TFF 2. lig Kırmızı Grup’ta, üst üste kaybettiği puanlarla şampiyonluk hayalleri suya düşen Keçiörengücü, bu kez de ligin son sıralarından kurtulma savaşı veren Bucaspor’a takılarak çok önemli 2 puan yitirdi.

Maçta 2-0 öne geçmesine rağmen, ilerleyen dakikalar içinde hem savunma, hem hücum organizasyonlarında çok kötü bir performans gösteren Başkent ekibi karşısında, oyunda dengeyi sağlayan İzmir ekibi, arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-2’ye getirdi. Yeni transferi Okan Eken’in ikinci golüyle

3-2’yi yakalayan Keçiören, iki dakika sonra gelen rakibin beraberlik golüne engel olamadı.

Karşılaşma boyunca dağınık, kontrolsüz ve savruk bir oyun düzeni içinde görünen ve zirve mücadelesinde oldukça gerilere düşen mor-beyazlıların bundan sonraki amacı play-off şansını korumak olacak. Menemen’in averajla ve 41 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta üç takım da aynı puanda ve gol farkıyla 2. ve 3. sıraları paylaşıyor. Şampiyonluk kovalayan Sivas Belediyespor ise son Sancaktepe yenilgisiyle 38 puanla 4. sırada kaldı. Keçiörengücü 33 puanla 6. durumda.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Atilla Karağlan (*), Özcan Genel (**), Onur Tanrıverdi (**)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (*), Hüseyin (*), Rıdvan (**), Tarık (*). Ayhan (*), Umut (*) [Uğur (*), dk 71], Burak (**), Okan Baydemir (**), Kubilay (**),

Abdurrahman (*) [Berat (**), dk 60], Okan Eken (***)

BUCASPOR: Hüseyin (*), Emre Özkan (*), Abdullah (*) [Enes (?), dk 81], Sancar (**), Uğurcan (*), Onur (*) [Ömer (*), dk 72], İbrahim (**),

Kerem (**) [Emre Toraman (**), dk 78], Saruhan (**), İlyas (***), Alpay (**)

SARI KARTLAR: Ayhan, Umut (Keçiörengücü); Emre Özkan, Sancar, Uğurcan, Abdullah, Emre Toraman, İlyas (Bucaspor)

GOLLER: Kubilay (dk 13), Okan Eken (dk 29, 57) Keçiörengücü; Saruhan (dk 31), İlyas (dk 47, 59) Bucaspor