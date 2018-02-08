Keçiören Belediyesi’ne bağlı Keçiören TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye, kadınları iş gücü piyasasına dahil etmeye devam ediyor.

2010 yılından beri hizmet veren Keçiören TOGEM Cumhurbaşkanının eşi Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde çalışmalarını sürdürürken farklı projeler üreterek vizyonlara da katkı koyuyor.

“Sosyal belediyecilik” anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGEM, son bir yıl içerisinde 915 aileyi ziyaret ederek 625 ev eşyası, 2.432 gıda çeki, 473 gıda kolisi dağıttı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatları, sağlık muayenelerini de ihmal etmeyen TOGEM, çocukların da yüzlerini güldürerek eğitim yardımlarıyla da destekliyor.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

KOSGEB, TOBB, Keçiören Belediyesi ortaklığı ile 1071 Girişimci Kadın İş Hayatına Atılıyor Projesini hayata geçiren Keçiören TOGEM, bu sayede kadın istihdamının da önünü açtı. 65 kadın bu proje sayesinde kendi iş yerinin sahibi olurken ekonomiye de katkı sunuldu. Büyük ilgi gören projede kadınlara iş planı hazırlama ve açılış işlemleri hususlarında da danışmanlık veriliyor.

Keçiören’de yaşayan kadınların el emeği ürünlerini alıcıyla buluşturmalarına aracılık eden El Emeği Pazarı ise haftanın 3 günü, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

İhtiyaç sahiplerine ulaşırken kadın girişimcileri de destekleyen TOGEM’in çalışmalarına yönelik Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; “Keçiören’i huzurlu ve mutlu bir şehir yapmanın yollarından biri de hiç şüphesiz ki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onların dertlerine çözüm üretmekten geçiyor. Bizler bu anlayışla gerek Sosyal Yardım işleri Müdürlüğümüz gerekse TOGEM aracılığıyla ihtiyaç sahibinin yanında oluyoruz.” ​