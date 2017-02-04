Keçiören, Spor Salonu ve Kültür Merkezi için gün sayıyor

Hizmete girdiğinde Keçiören’in önemli bir eksiğini giderecek Taha Akgül Kapalı Spor Salonu ile Bağlum Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi inşaatları son hızla ilerliyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, inşaatı son aşamaya gelen kültür merkezini ve inşaatının yüzde 77’si tamamlanan kapalı spor salonunu gezdi.

Başkan Ak, inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Spor salonunun temelini Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte attıklarını hatırlatan Mustafa Ak, “Tesisimizde 7’den 70’e herkes spor yapabilecek.

Spor salonumuz okullar, spor kulüpleri, amatör ve profesyonel sporcular başta olmak üzere tüm Keçiören’e hizmet verecek. Spor salonumuzu engelli kardeşlerimizin de faydalanabileceği şekilde inşa ediyoruz” dedi.

Bağlum Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi’nin açılışını da en kısa zamanda yapacaklarını belirten Başkan Ak, “İçerisindeki çocuk oyun grubumuz, futbol sahamızın da yer aldığı mesire alanımızda vatandaşlarımız temiz havadan da yararlanarak nitelikli zaman geçirebilecekler. Keçiören’imize ve Bağlum’a hayırlı uğurlu olsun” mesajını verdi.

BAĞLUM KÜLTÜR MERKEZİ SON AŞAMAYA GELDİ

Açılışı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak olan Taha Akgül Kapalı Spor Salonu Keçiören’in Ovacık bölgesinde 15 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 3 katlı olarak planlanan ve kapalı alanı 10 bin metrekareyi bulan tesis 3 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olacak.

Voleybol, hentbol, basketbol, güreş branşlarında hizmet verecek tesisin içerisinde ayrıca masa tenisi, eskrim, fitness çalışmaları için de özel alanlar bulunacak. İlçenin spor salonu özlemini sona erdirecek olan tesiste, antrenör, hakem ve soyunma odaları, federasyon, akreditasyon, basın, gözlem ve doping odaları da yer alacak.

İnşaatı son aşamaya gelen Bağlum Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi ise Bağlum’un ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyor. Hizmete girdiğinde Bağlum’a ayrı bir değer katacak olan tesis, 6 bin 500 metrekarelik alanda inşa ediliyor.

Merkezin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi , gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor.

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