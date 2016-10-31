Keçiören penaltıya sığındı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta zirve yarışının iddialı ekiplerinden lider Keçiörengücü, kötü bir oyun sergilediği maçta, Konya Anadolu Selçukspor’u ancak penaltı golüyle geçebildi.

Önceki hafta 2-0 önde götürdüğü maçta Kahramanmaraşsporla 2-2 berabere kalarak çok önemle iki puan kaybeden ve biri lig biri kupa maçı olmak üzere Amedspor’a yenilen Keçiörengücü’nde performans düşüşü gözleniyor. Karşılaşma boyunca etkili ve organize bir futbol ortaya koyamayan eflatun-beyazlılar, gol pozisyonu üretmekte zorlandılar. Savunma, orta alan ve forvet arasında çok top kaybı olduğundan, rakibe baskı kurma beklentisi gerçekleşemedi. Artan top kayıplarıyla başlayan dağınıklık ve geriden verilemeyen kaliteli destek, oyundaki inisiyatifi kaybetmelerine neden oldu ve oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremediler.

Konya ekibi ise rakibinin bu kontrolsüz oyun düzeni karşısında, genelde defansta kalarak, kontratak arayışları içinde oldu. Karşılaşmanın tek golünü ilk yarının son dakikasında penaltıdan Yıldıray attı.

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