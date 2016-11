Keçiören öğrenciler için burs etkinliğine ev sahipliği yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sürdürülebilir Gelecek Derneği’nin üniversite öğrencilerine aylık burs verebilmek için düzenlediği örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Estergon Kalesi Ören Köşk’te düzenlenen kahvaltılı programın davetiyelerinden elde edilen gelirle 27 üniversite öğrencisine okulların açık olduğu her ay 200 TL burs verilecek.

Programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak da, çok sayıda davetiye alarak üniversite öğrencilerine destek oldu.

Etkinliğe ayrıca 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin yakınları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan’ın eşi Semra Alparslan, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın eşi Gülseren Ala, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk’ün eşi Nihan Öztürk, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’in eşi Reyhan İsen, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok, Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği Başkanı Eda Müftüoğlu da katıldı.

İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK HER ŞEYE DEĞER

Sürdürülebilir gelecek konusunun önemine dikkat çeken Mustafa Ak, böylesine güzel ve hayırlı hizmetleri gerçekleştiren dernek yöneticilerini tebrik ederek, “ Gençlerimizin nesil ve insan yetiştirmek ile ilgili güzel hayalleri var. Ömür hızla tükeniyor.

Bir bakmışız ömür hızla bitmiş. Geçmişte neler yaptık diye dönüp arkamıza baktığımızda ‘İyi ki ben bu işi yapmışım’ dedirten hizmetler yapmalıyız. İyi insan yetiştirmek her şeye değiyor. Böyle güzel dernekleri desteklemek bizlerin de vazifesidir” diye konuştu.

Şehirlerde kalabalık nüfus içerisinde yaşadığımızı, ancak buna rağmen yalnız yaşayan insanlarımızın da olduğunu belirten Başkan Ak, “Şehirlerde yaşayan insanlarımız birbirlerine sahip çıkmalıdır. Komşusunun hangi şartlar içerisinde yaşadığını bilmelidir. Dinimiz gereği komşumuzdan sorumluyuz. Beraber olabilmek, birlikte olabilmek önemlidir” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN ADI PARKLARDA YAŞAYACAK

15 Temmuz gecesi milletin kahramanlık destanı yazarak kendi seçtiği milli iradeye sahip çıktığını hatırlatan Başkan Ak, “16-17 yaşındaki gencecik çocuklarımız sokağa çıkarak, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktı.

15 Temmuz demokrasimize vurulan kara bir lekedir, ama aynı zamanda halkımızın yazdığı büyük bir destandır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Tedavisi halen devam eden gazilerimize acil şifalar diliyorum. Keçiören Belediyesi olarak şehitlerimizin her birisinin ismini bir parka veriyoruz. Yine ayrıca Şehitler Anıtımızı yapıyoruz. O gece biz 11 km yürüdük. Önce Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürüdük. O günü unutmadığımızı göstermek için bu yürüyüşümüzü her sene gerçekleştireceğiz” mesajını verdi.

Semra Alparslan ise, derneğin düzenlediği bu hayırlı işin neticesinde 27 çocuğa aylık 200 TL burs sağlandığına işaret ederek, “Dağıtmış olduğumuz davetiyelerimizin her kuruşunu çocuklarımıza veriyoruz. Bizlere destek olan Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum” dedi. Programda 15 Temmuz Şehidi Cuma Dağ’ın kayınvalidesi Fatma Çınar 15 Temmuz gecesinde yazılan kahramanlık destanı ile ilgili şiirler okurken, Dernek Başkanı Eda Müftüoğlu ve Semra Alparslan da desteğinden ötürü Başkan Ak’a plaket takdim etti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...