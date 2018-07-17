Keçiören Belediyesi, vatandaşın nefes alacağı yeşil alanların çoğalması, çocukların neşeyle oynaması ve herkesin açık havada sporunu yapması için 4 yeni parkı daha Keçiörenli’lerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yenilenen ve yeni yapılan parklarla birlikte özellikle çocukların hem güvenle hem de yeşille iç içe oynayacakları alanları artıran Belediye ekipleri yeni parkların yapım çalışmasını da son hızla sürdürüyor.

Sancaktepe Mahallesi 1596. Cadde üzerine 9848 m² alan üzerine yapılan parkın içerisinde çocuk oyun alanı, oturma alanları, fitness seti, koşu yolu ve futbol sahası yer alacak. Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesinde 1.506 m²’lik alana ve Kanuni Mahallesi 1837. Sokak 470 m² alan üzerine inşa edilen parkların içinde ise çocuk oyun alanı, oturma alanları ve yürüyüş yolları yapılacak. Yayla Mahallesi 1486. Sokağa 2.414 m² üzerine yapılan parkın çalışmaları ise devam ediyor.

Keçiören’deki park sayısının 462’ye ulaştığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Keçiörenli’lerin hem güvenle hem de yeşille iç içe zaman geçirecekleri alanların sayısını artıyoruz. Çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile parklarımızı estetik ve görsel açıdan çok daha doyurucu hale getirirken Keçiören’i de güzelleştirmeye ve doğa ile insanı buluşturmaya devam ediyoruz. Ayrıca donanımlarını yeniliyor, çocuklarımızın neşeyle oynamasını ve vatandaşlarımızın sabah sporunu, yürüyüşünü yapmasını amaçlıyoruz. Parklarımızı genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ediyoruz.” diye konuştu.