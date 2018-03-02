Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda belediye ile kardeşlik bağı kuran Keçiören Belediyesi, son olarak Çorum’un Ortaköy Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Belediye Meclis Salonunda Keçiören ile kardeşlik protokolü imzaladıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da “Ortaköy ilçesi ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. İnşallah kendilerini Çorum’da ziyaret ederek, onlara misafir olacağız.” dedi.

KEÇİÖREN AĞABEY BELEDİYE

Başkan Taner İsbir ise Çorum’un tarihi, ekonomisi, coğrafyası ve kültürü ile ilgili bilgiler verirken, oy birliği ile protokolün imzalanmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti. İsbir, “Keçiören’i kardeş belediye olarak değil ağabey belediye olarak görüyoruz. Keçiören bizim ağabeyimiz…” diye konuştu. İsbir ayrıca Başkan Ak’a Çorum’un yöresel ürünlerini hediye ettikten sonra İlçelerine en kısa sürede beklediklerini de sözlerine ekledi.​