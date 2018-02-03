Keçiören Belediyesi ihtiyaç sahibi herkese ulaşmanın yanında ihtiyaca özel hizmet veren birimleriyle de kadınlardan çocuklara, engellilerden yaşlılara her kesime hizmet ulaştırdı.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Kadın Danışma Merkezinin hukuk, istihdam, konaklama ve danışmanlık alanlarında verdiği hizmetlerden son 1 yılda 886 kişi faydalanırken, kadınların sosyalleşmesi ve bilinçlenmesi amacıyla bir ilk olan Turuncu Cafe ise 1.731 kişiye hizmet verdi.

İhtiyaç sahiplerine belirli periyotlarda gıda, kırtasiye, ev eşyası, sıcak yemek, kıyafet yardımları yapan Keçiören Belediyesi ayrıca engellilere özel hizmet veren Engelli Danışma Merkeziyle de 8.723 kişiye ulaştı. Engelli vatandaşların sınavda başarılı olmaları ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ) Kursu, engelli bireylerin istihdamına yönelik önemli bir girişim olarak 2017’de de 153 dezavantajlıya kurs hizmeti verdi.

Çocuklara yönelik sosyal, tarihsel, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel turistik etkinlikler ve geziler gerçekleştiren ÇODAM (Çocuk Danışma Merkezi) ise ÜZYEÇDE (Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Derneği) ile birlikte 3.960 çocuğa yeni ufuklar açtı.

Emeklilerin hayattan kopmasına izin vermeyerek başta kültür, eğitim, gezi, sportif faaliyetler olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştiren Emekliler Platformundan ise 3.900 kişi yararlandı.

Keçiören’in büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ” Keçiörenli’nin daha mutlu olması için çıktığımız yolda önemli kazanımlar elde ettik. Dayanışma kültüründen beslenen, yardımlaşarak zorlukları aşan ve birlikte daha güzel bir gelecek için çalışan bir toplumun çok daha güçlü olacağına inanıyoruz. Sosyal yardım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda insanların da aktif katılımını, yaşadığı çevre için bir şeyler yapmasını özendirici projeler de geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.​