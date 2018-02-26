TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta karşılaşmasında, zirveden oldukça uzaklaşan ve istikrarsız bir grafik çizen Keçiörengücü, grubunun zayıf ekiplerinden kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve paçayı son dakikada gelen golle kurtararak güçlükle 1 puan alabildi.

Tarık’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Başkent ekibi, beraberlik için çabalarken 2. golü de kalesinde gördü. 2-0’dan sonra kendine gelen mor-beyazlılar Umut’un penaltı golüyle farkı bire indirdi. Maçın son dakikasında da Hüseyin’in vuruşuyla 2-2’ye ulaşarak haftayı bir puanla kapattı.

Hakem Ali Karatutlu son yılların belki de kart gösterme rekoru kırdı. Karatutlu 13 oyuncuya sarı kart çıkardı.

STAT: Aktepe Stadı

HAKEMLER: Ali Karatutlu (*), Hacı Mehmet Ekmekyermez (**), Ali Tuna (**)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (*), Efe Can (*) [Umut (**), dk 46], Berat (**), Ayhan (*), Kubilay (**), Burak (*), Okan Eken (*) [Ahmet (*), dk46], Şahin (**), Tarık (*), Hüseyin (**), Okan Beydemir (**)

BODRUMSPOR: Muhammed (**), Agah (**), Mesut (*) [Erkan (**), dk 46], Tolga (**), Batuhan (**), Erhan (**) [Erçağ (?), dk 81], Emre Balak (**), Orhan (**), Mehmet İncebacak (*) [Emre Şahin (*), dk 67], Medeni (*), Çağrı (**)

SARI KARTLAR: Yakup, Ahmet, Tarık, Ayhan, Burak, Kubilay (Keçiörengücü; Agah, Çağrı, Erçağ, Emre Balak, Muhammed, Medeni, Emre Şahin

GOLLER: Umut (Penaltıdan, dk 71), Hüseyin (dk 90) Keçiörengücü; Tarık (Kendi kalesine, dk 36) Çağrı (dk 68)