Keçiören Belediyesi’nden Kan Bağışı Kampanyası

Göreve geldiği günden bugüne sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, düzenlediği kan bağışı kampanyası ile diğer kurum ve kuruluşlara da örnek oldu.

Kampanyaya kan bağışında bulunarak katılan Başkan Mustafa Ak, Ankara’nın üç ilçe belediye başkanına da meydan okudu.

Kan stoklarının azalmaması için Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” adlı kampanyayı Mustafa Ak kan bağışında bulunarak başlattı. Belediye hizmet binası girişinde açılan standa kan bağışlamak isteyen gönüllü çok sayıda belediye personeli ve personel yakını büyük ilgi gösterdi.

3 BELEDİYE BAŞKANINA MEYDAN OKUDU

Kan verirken Ankara’nın üç ilçe belediye başkanına da mesaj gönderen Mustafa Ak, “Kampanyamıza ben de katılıp kan verdim. Üç kişiye de meydan okuyorum. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirten Başkan Ak, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi. Kan bağışı gibi sosyal bir sorumluluğun sürekli olması gerektiğini vurgulayan Başkan Ak, “Türk Kızılay’ında bulunan kan stoklarını artırmak amacıyla düzenlediğimiz kampanyaya belediyemiz personeli ve ailelerinin gösterdiği büyük ilgi beni çok mutlu etti.

Cenab-ı Allah bütün hastaların ve kana ihtiyacı olanların yardımcısı olsun. Kızılay ülkemiz açısından çok önemli bir kurum. Kızılay, felaket anlarında hatırlanan, ama felaket öncesinde de hatırlanması ve ayakta tutulması gereken bir yer.

Bu nedenle insanlarımızın başlarına bir şey geldiğinde değil de normal zamanda, sağlıklı iken de desteklenmesi gerekmekte. Biz de bu inanç çerçevesinde Keçiören Belediyesi olarak Kızılayımıza bir nebze olsun katkı sağlayabildiysek kendimizi mutlu hissederiz” diye konuştu.

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