Keçiören Belediyesi’nden göçmenlere dost eli

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan göçmenlerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Göçmen Hizmetleri Merkezi’ni kurdu.

Belediye hizmet binası içinde faaliyete geçen Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Avustralya Büyükelçisi James Martin Larsen, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi Temsilcisi Reza Kasrai, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şefi Wladimir Guilava, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Polonya, Ruanda, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliklerinden temsilciler, Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile İlçe Müftüsü İhsan İlhan da katıldı.

KEÇİÖREN’DE 6 BİN GÖÇMEN VAR

“İstanbul’da yaşanan terör saldırısında şehit düşen polislerimiz ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Terörün asla amacına ulaşamayacağını, diz çökmeyeceğimizi ve yılmayacağımızı da bir kez daha kararlılıkla vurguluyorum.

Devletimiz büyüktür ve güçlüdür, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz bu nedenle bulunduğu coğrafyanın da umudu, dayanağıdır. Bu nedenle özellikle coğrafyamızda meydana gelen olaylara kayıtsız kalamamakta ve bölgenin hamisi rolünü üstlenmektedir.

Biz güçlü kaldıkça, bize sığınan mazlum milletler de güçlü olacaktır” dedi. Komşu ülkelerde yaşanan savaşlar nedeniyle özellikle sivil halkın zarar gördüğünü ve Türkiye’ye sığındığını hatırlatan Başkan Ak, “İlçemizde de gerek savaş koşulları gerekse başka nedenlerle farklı ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin göçmen bulunuyor.

Göçmenlerin topluma entegre olma süreçlerini hızlandırmak, kültürel farklılık ve dil çeşitliliği nedeniyle oluşan iletişim engellerini aşmak, toplumsal uyum sürecinde karar alma mekanizmalarına katılımlarını artırmak amacıyla bugün bir adım atıyoruz. Açacağımız Göçmen Hizmetleri Merkezi ile göçmenlere yönelik ayrımcılığın önüne geçmeyi, sağlık, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” mesajını verdi.

GÖÇMENLER İÇİN KURSLAR DA VERİLECEK

Merkezde Hukuki Destek Birimi, Sağlık Danışma Birimi, Eğitim Danışma Birimi, İş ve Mesleki Danışma Birimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü İletişim Masası,

Psiko-Sosyal Destek ve Proje Birimi, Göçmen Meclisi ve Dayanışma Lokali’nin bulunacağını belirten Başkan Ak, “Çocuklara yönelik Eğitim ve Sosyal Destek Birimimiz de yer alacak.

Keçiören ilçemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilcinin yer aldığı Koordinasyon Kurulu ise göçmen sorunlarına yönelik toplantılar yaparak raporlar hazırlayacak. Zaten şu an da göçmenlere yönelik Türkçe dil kursları vermeye başladık.

Ayrıca yine göçmen çocuklara dil eğitiminin yanı sıra psiko-sosyal destek amaçlı ritim, heykel, resim, drama kursları, göçmen kadınlara da yine dil kurslarıyla birlikte aile sağlığı, çocuk eğitimi konularında kurslar düzenliyoruz.

Belediyemiz birimlerinden ÇODAM, KEÇMEK, KEDEM ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Koruyucu Önleyici Hizmetler Birimi bu konuda ortak çalışıyor” dedi.

Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Uluslararası Göç Örgütü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen merkeze AB İnsani Yardım Fonu tarafından 308 bin 500 Euro bütçe tahsis edildiğini ifade ederek, “Göçmen Hizmetleri Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun.

Göçmenlerimizin vatan özlemlerini bir nebze de olsa dindirmeyi arzuluyoruz, kendilerini gurbette hissetmesinler. Acılar paylaşıldıkça azalır, inşallah Rabbim bir daha savaşın acılarını yaşatmaz. Buradan hep birlikte tüm mazlum milletler için dua ediyor, ümmet yalnız değil mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Reza Kasrai ise, İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını dile getirerek, “Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Suriye’de devam eden çatışmalardır. Bu savaş altıncı yılını dolduruyor. Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Mültecilere Türk halkı ve hükümeti şimdiye kadar eşi görülmemiş bir cömertlikle yardım ediyor. Göçmenlik Hizmeti Merkezi açıldığı için mutluyuz. İnsanların birçok hizmete erişimini sağlayacak bu merkez büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki terör saldırısını kınayan Wladimir Guilava da, “Uluslararası Göç Örgütü 3 milyon mülteci barındıran Türkiye’yi destekliyor.

Bu açılışla önemli bir fırsat yakalandı. Mülteciler ve göçmenler ilk temasını belediyeyle kuruyor. Belediye göçmenlerin, mültecilerin barış içinde yaşayıp şehre uyumunu kolaylaştıracaktır. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığı için Türk hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Bulut ise, İstanbul’daki menfur terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek, “Keçiören’de Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan gelen insanlar var. Onlardan da şöyle bir beklentimiz var.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına ve kamu düzenine uyulmasına yardımcı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol heyeti kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi, ilçede ikamet eden yabancı uyrukluların sağlık, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Ayrıca göçmenlere danışmanlık hizmeti verilirken, birçok projenin de hayata geçirilmesi sağlanacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...