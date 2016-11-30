Keçiören artık daha temiz

Projesi ile Ankara’da bir ilk olan ve Keçiören’de beş ayrı noktaya yerleştirilen yer altı çöp konteynırları pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin etrafa dağılmasını önlüyor.

Keçiören Belediyesi Belören Sokak, Keçiören Kaymakamlığı önü, Keçiören Belediyesi arkası ve Cumhuriyet Caddesi‘ndeki pilot uygulamalardan sonra konteynırları bütün Keçiören’e yayacak.

Yer altında bulunduğu için gereksiz alan kaplamasını da engelleyen konteynırlar, doluluk hacminin daha fazla olması nedeniyle çöp toplama maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynırların önemli bir eksikliğe çözüm getirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yer altındaki konteynırların kullanımı ile birlikte çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkacak.

Konteynırların doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılmış olacak. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

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