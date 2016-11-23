Keçibank yatırırm modeli ile kazandırıyor

Ankara merkezli bir firma olan Arşin Hayvancılık, yaklaşık 7 yıldır “Keçibank” adı verilen yeni nesil yatırım modellerini başarı ile uygulamaya devam ediyor.

“Keçibank” yatırım modelini bularak, küçükbaş hayvancılığın ve girişimciliğin gelişmesine büyük katkı sağlayan firma, alışılagelmiş yatırımlardan sıkılan veya birikiminin bankada atıl kalmasını istemeyen kişiler için ilgi odağı haline gelmiş durumda. Üstelik bunu, diğer yatırım araçlarına oranla daha kısa sürede daha çok kazandırarak başarıyor.

“Keçibank” nedir, nasıl çalışır?

Arşin hayvancılık genel müdürü Tolga Çamlıca yatırım modellerini şu şekilde anlatıyor; girişimci kişiler birikimlerini kullanarak bizim çiftliklerimizden keçi satın alıyorlar. Çiftliklerde bakımına devam edilen keçilerin süt gelirini girişimci ile paylaşıyoruz. Yavruları ise şirketin bünyesinde kalmaya devam ediyor. Sözleşme sonunda dileyen girişimcinin keçilerini satın alma imkânını da kendilerine sunuyoruz. Girişimcilerin yıllık %30-40 oranında bir gelir elde etmesi mümkün, üstelik bunun keçilerin sütünden elde edilmesi de işi daha güzel bir hale getiriyor. Girişimciler en çok hayvanların ölüm v.b. durumlarından kendilerinin nasıl etkileneceğini merak ediyor. Firma çözümü ölen hayvanın yerine aynı nitelikte hayvanı koymayı garanti ederek bulmuş.

Türkiye’de tek

Küçükbaş hayvancılık konusunda Arşin Hayvancılık dışında bu sistemi uygulayabilen bulunmuyor. Firma sahibi Tolga Çamlıca tarafından yurt dışında gözlemlenmiş bu sistem. Türkiye şartlarına kolay adapte olmuş ancak ülkemizde yaşanan durumlardan ötürü süreç boyunca yeniliklere gidilmiş. Geçirilen 15 Temmuz sürecinden sonra piyasayı hareketlendirebilmek için fiyatlarında revize yaptıklarını. Artık girişimcilerin hiç beklemeden süt gelirini almaya başladığını böylelikle 4 yıl gibi kısa bir sürede birikimlerini ikiden fazla katlama fırsatını yakaladıklarını belirten Tolga Çamlıca. Ülkemizin içinden geçtiği bu sürecin ancak herkesin elini taşın altına koymasıyla geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...