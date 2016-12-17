Keçeci’den ‘ithal granit’ tepkisi

DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, İstanbul’da yapımı devam eden 3’üncü Havalimanı inşaatında ithal granit kullanılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Keçeci, Türkiye’nin doğaltaş üretiminde dünyada ilk üçte olduğunu belirterek, “Milletçe övündüğümüz bir projede ithal taşların kullanılması, ihanetten başka bir şey değildir” dedi.

Denizli’nin, Türkiye’nin en büyük doğaltaş havzasına sahip olduğunu ve en büyük doğaltaş ihracatçısı durumunda olduğunu belirten Keçeci, bünyelerinde 200’den fazla doğaltaş imalatçısının bulunduğunu ifade ederek, “Aldığımız haberler doğruysa, büyüklüğüyle övündüğümüz bir projede alınan bu karardan sadece Denizli adına değil ülkem adına utanç duyuyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin doğaltaş rezervi bakımından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu ve çok farklı renk ve kalitede taşlar çıkarıldığını belirten Keçeci, şunları söyledi:

“Dünyada doğaltaş ihracatında üçüncü ülke olmamızın bir sebebi vardır. Dünyanın öbür ucunda gerçekleştirilen bir otel veya bir ticaret merkezi projesinde ya da çok özel bir villa projesinde ünlü mimarlar tarafından ülkemizin taşları tercih edilirken, kendi ülkemizde yaptığımız ve milletçe övündüğümüz bir projede ithal taşların kullanılması, kusura bakmayın ancak ihanetten başka bir şey değildir.”. “Türkiye’de çıkarılan granit taşlarının içerisinde radyasyon olması nedeniyle taşlarının tercih edilmediği” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Keçeci, “Şayet iddia ettikleri gibi Türk taşında radyasyon problemi olsaydı, dünyanın üçüncü ihracatçısı olamazdık. Bu iftirayı atan her kimse ya hayatında hiç Avrupa Birliği’ne veya Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yapmamış ya da rakamları okumasını bilmiyor. Böyle bir durum var olsaydı bugün Türkiye hiçbir pazarda tedarikçi konumunda olamazdı. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyorum ve tüm doğaltaş imalatçıları adına iade-i itibar talebinde bulunuyorum”

dedi.

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