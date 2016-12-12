KDN2016 sergisi Park Bornova’da

KADINA şiddeti erkekte farkındalık yaratarak gündeme taşımayı amaçlayan #KDN2016 kampanyasının İzmir final sergisi, Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) tarafından Park Bornova Outlet Center’da açıldı. Bir hafta boyunca açık kalacak sergide toplumun her kesiminden erkeklerin kadına şiddete karşı mesajlarına yer veriliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına şiddete farkındalık yaratmak için geçen 1 Martta başlatılan kampanya dokuz ay sürdü. Hazırlanan kampanya materyallerinin yer aldığı bavullar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. Birçok şehirden, sivil toplum örgütlerinden destek geldi. Kadına şiddete karşı yüzlerce slogan, binlerce resim arasından seçilenler kamuoyuyla buluşturulmak üzere Goethe Institut ve Park Bornova Outlet Center sponsorluğunda bir sergi açıldı. Sergi açılışı öncesi düzenlenen basın toplantısında ise kampanyanın farkındalık hedefinde ulaştığı noktayı ve bundan sonraki sürdürülebilirliği aktarıldı.

TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı ve sergi sponsoru Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Goethe Enstitü Müdürü Dr. Rudolf Bartsch katılımlarıyla gerçekleşen basın toplantısında konuşan SİMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Gencer, Mart ayından bu yana süren kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür etti. Kişi, kurum ve kuruluşlardan önemli maddi ve manevi destek aldıklarını belirten Gencer, “Yetiştirdiğimiz kız çocuklarımızı önce aile içinde koruyalım. Erkekten ve şiddetten kırkmadan büyütelim” dedi.

SİMKAD geçen dönem Başkanı Mehtap Tamer ise 10 aydır süren kampanyada önemli mesafe kat edildiğini, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu vurguladı. Tamer, “Amacımız toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak. Hedef kitlemiz öncelikle erkekler” dedi. Kampanya modelinin Almanya’dan alındığını belirten Tamer, kadına yaşamına devam edebilecek şekilde yardımın da önemini vurguladı.

TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı ve sergi sponsoru Park Bornova Outlet Center Genel Koordinatörü Aysel Öztezel de kadının toplumda hak ettiği yere gelerek, şiddetten korunmasının toplumun öncelikli görevi olduğunu, bu konuda yapılması gerekenler için verilecek tüm görevlere hazır olduklarını belirtti. Öztezel, kız çocuklarının daha iyi yetişmesinin bu konuda en önemli çözüm olacağına inandığını söyledi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadına aile içinden ya da geçtiğimiz günlerde Manisa Turgutlu’da 4 aylık hamile kadına parkta spor yaparken tanımadığı birinden gelen şiddet gibi birçok saldırı olduğunu anlattı. Kadına yönelik şiddetin çözümü konusunda öncelikle erkeğe yöneldiklerini anlatan Güllü, “Şiddet gören kadınlar için bir telefon hattı açtık. Şiddet gören kadının bu telefonu aramasıyla 24 saat güvenlik güçleri desteği, psikolog ve hukuksal destek almasını sağlıyoruz” dedi. Güllü, kadın sığınma evlerinin tek başına çözüm olmadığını buradan çıkan eğitimsiz ve mesleksiz kadının yine şiddet uygulayan erkeğe sığınmaktan başka çaresi bulunmadığını, mesleki eğitim ile bu kadınların ekonomiye kazandırılması için çabaladıklarını söyledi.

Bir hafta boyunca açık kalacak sergide toplumun her kesiminden erkeklerin kadına şiddete karşı mesajlarına yer veriliyor.

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