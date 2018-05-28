CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan,” Üreten bir ekonomi modeli için, esnafımızı da doğrudan etkileyecek 5 başlıklı bir planı devreye sokacağız”

CHP Denizli Milletvekili ve yeni dönemde 2. sıra adayı olan Kazım Arslan, Milletvekili Adayları Teoman Sancar ve Türkiye’nin en genç adaylarından Bilgehan Burgul ile birlikte Denizli’de seçim çalışmalarını sürdürdü. Denizli-Pamukkale ilçe örgütünün de katıldığı ziyaretlerde esnafın sorununu yakından dinleyen Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP’nin yeni seçim bildirgesinde esnaf ve KOBİ’lere ilişkin vaatlerini paylaştı.

ESNAF BAKANLIĞI GELİYOR

CHP Denizli Milletvekil i ve yeni dönemde 2.sıra adayı olan Kazım Arslan,”Türkiye’nin en ilerici, borç değil çare üreten esnaf politikasını getirmeye hazırız. Enflasyon oranı dünya ortalamasının 5 katına çıkmış, dış borcu 450 milyar doları aşmış, borçla borcunu kapatan, siftahı unutan bir ekonomi daha fazla yol alamaz.

Biz “üreten, büyüyen, hakça bölüşen” bir ekonomi için yola çıktık. CHP iktidarında esnafın kira stopajını kaldıracağız. Rekabet gücünü artırmak isteyen esnaf ve sanatkarların, bölgesel kooperatifler yoluyla bir araya gelmelerinin önünü açacağız. KOBİ’lere ve sosyal işletmelere ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz, işletme kredisi vereceğiz.

KOBİ’lerimizin KDV alacaklarını ivedilikle ödeyeceğiz. KOBİ’ler artık bir kara talihi yenecek, güçsüz, kırılgan ve kısa ömürlü olmayacak; zayıf üretim yapımızın yol açtığı düşük ücretli ve niteliksiz istihdamın yerini katma değeri yüksek, iyi eğitime, paylaşıma ve markalaşmış üretime dayalı bir esnaf ve KOBİ anlayışı alacak. Unutmayalım, markada ilerlemezsek arkadan geliriz. Onlar bakanlık kapatmaya kalksın, biz başlı başına bir esnaf bakanlığı kuracağız”dedi.

ESNAFA, VERGİ KOLAYLIĞI GETİRECEĞİZ

Arslan,” Esnafın asgari ücrete kadar olan gelirlerine gelir vergisi muafiyeti tanıyacak ve gelir vergisi dilimlerini yeniden düzenleyeceğiz. KOBİ’lerimizin borç sorununu çözmek ve takipten kurtarmak amacıyla bankacılık sektörü ile birlikte bir kurtarma planı hazırlayacağız. Tekellerin yıkıcı rekabetinden koruyacağımızı KOBİ’lerimizin, sosyal işletmeye dönüşmesini ve sektörel güç birliği kurmasını özendireceğiz. Nakde sıkışmış KOBİ’lerin günübirlik desteklerle değil, özkaynaklarıyla ayakta kalabileceği bir rahatlama sağlayacağız. Kamu alımlarında kadın ve genç girişimcilerin kurduğu firmalara destek amacıyla yüzde 10-30 arasında ek maliyet indirimi sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

5 AŞAMALI YENİ ÜRETİM SEFERBERLİĞİ

Arslan,” Üreten bir ekonomi modeli için, esnafımızı da doğrudan etkileyecek 5 başlıklı bir planı devreye sokacağız.. Nedir bu 5 aşama: -Yüksek katma değerli üretim programı, Doğudan batıya 5 bölgeden oluşacak kalkınma kuşakları programı, işletmeler arasında güç birliği programı, yüksek ücretli ve hem çalışanı hem işvereni rahatlatacak bir büyüme programı, hakça paylaşım programı.

EKONOMİ HEDEFLERİMİZ BELLİ

Son olarak Arslan,” Kişi başı geliri 15 bin dolara çıkan, enflasyon ve işsizliği yüzde 5’in altına inen, cari açığı milli gelirin yüzde 4’ünün altına düşen, imalatta orta ve yüksek teknoloji ihracatını yüzde 60’a çıkaran bir üretim modelinden ilk önce esnafımız karlı çıkacak.”diyerek sözlerini bitirdi.