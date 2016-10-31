15 Temmuz 2016 gecesi, kimlerin hangi kurumların ‘Ya başarılı olursa?’ düşüncesiyle Kazı-Kazan veya Yazı-Tura ile günü geçirenlerin adlarını Allah bilir.

Tabi ki bu kişileri deşifre etmek ve adalete teslim etmek de, İstihbaratın ve güvenlik güçlerinin görevidir.

Gönül ister ki, kurunun yanında yaşların da yanmış olmamalarıdır.

İftira mekanizmasının çökertilmesidir…

Gelinin Kayınvalideyi, Kayınvalidenin gelinini, müdürünü, amirini kızıp ihbar eden bireyleri geçtiğimiz dönemlerde okuduk ve gördük…

Hani bir deyim vardır; ‘’Allah kuru iftiradan saklasın’’ diye…

Darbe gecesi suskun kalıp, kapıcı dairesinde sabahı edenleri Saygı Öztürk-Kod adı: Darbe adlı okudukça insanın Kanının donmaması mümkün değildir.

Darbe gecesiyle ilgili yazılan kitapların her biri, ibret vesikası gibi raflarda yerlerini almıştır. Kardeşim Saygı Öztürk ile Sebahattin Önkibar’ın kitapları ve diğer yazarların yazdıkları polisiye bir roman gibi değil dikkatlice okuduğunda da Kazı-Kazan ve Yazı-Tura söylemlerini açıkça ortaya koymaktadır…

MİLAD: KOZMATİK ODADIR

Kozmik odanın ne olduğunun önemini uzun uzun yazmayı gereksiz görüyorum, tek cümleyle ’’ Devletin namusu ve canıdır.’’

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye’yi ziyarete gelen, İran Şahı Rıza Pehlevi’ye, Silahlı Kuvvetlerimizin birimlerini gezdirirken, bir odanın önünden hızlıca geçip hiçbir izahatta bulunmaz.

Bu durum Şah’ın dikkatinden kaçmamış olacak ki, ’’Bu odada ne var?’’ diye sorar.

Atatürk O odaya beni de sokmadılar, bilmiyorum’’ cevabını verir…

İşte o odanın adı: KOZMİK ODA’DIR.

KAOS ve Tehlikelinin FARKINDA MIYIZ?

İçdeki düşmanca hareketler herkesin bildiği gibi, dış güçlerin bitmez, tükenmez projeleridir.

Hedef açıktır.

Türkiye’yi parçalayarak YOK ETMEKTİR.

Bu bağlamda, muhalefetiyle, iktidarı ile tüm bireylerin tek vücut olmaları kaçınılmazdır.

Yol, birlik, beraberliktir.

Tehlikeler karşısında herkesin taşın altına ellerini koymasının dışında bir alternatif yoktur. Atatürk’ümüzün şu sözüyle yazıyı noktalıyorum.

’’Hattı müdafaa yoktur, Sathı müdafaa vardır’’

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