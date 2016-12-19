Kazdağları uluslararası yoga festivali

Oksijeniyle ünlü Kazdağları’nda soluklanmak, dinlenmek ve coşkuyu deneyimlemek için iki güzel gün fırsatı sunuyor Uluslararası Yoga Federasyonu. Özgürlüğü, neşeyi, mutluluğu doğanın kucağında, Yoga ateşi ile ısınırak sınırsızca yaşamaya davet ediyorlar tüm Yoga severleri.

Eski yılın yorgunluklarından arınmak, yeni yıla sağlık, coşku dolu merhaba demek için…

24-25 Aralık haftasonu düzenlenecek organizasyonda Orijinal Yoga Sistemi çalışmaları sunulacak. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yönetiminde özel Çakra uygulamaları, nefes, meditasyon, derin gevşeme, zayıflamak için Yoga çalışmaları var. Ayrıca Büyük Üstad Akif Manaf’ın ünlü söyleşisi “tüm sorulara cevaplar” Yoga, sağlık, farkındalık konularında gerçekleşecek.

Doğada Yoga Yapmanın Faydaları

Açık havada, doğada yapılan Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarının etkisi hemen hissedilir. Ciğerleri dolduran bol oksijen ve çam kokularının iyileştirici etkisiyle canlanır ve yenilenirsiniz. Kazdağları’nın doğal ortamında düzenlenen bu iki günlük Yoga Festivali, kendinize sunduğunuz bir armağan olur; rahatlama, dinlenme, zindelik ve arınma yaşatır size…

Gerçek huzuru, sessizliği ve coşkuyu bir arada yaşayabilir; özlediğiniz doğa ile bir olma hissini yakalayabilirsiniz. Doğanın kokusunu içinize çekerken, adeta dans eden bulutların arasında kendinizi unutursunuz. Varlığınızın eşsiz doğasının farkına varırsınız. İçinizdeki koşulsuz sevgi uyanmaya başlar. İsterseniz içinizdeki coşkuyu harekete geçirirsiniz. İsterseniz de sessizliğin sesini dinler kendiniz olursunuz…

Kazdağları’nda soluklanmak, dinlenmek ve coşkuyu deneyimlemek için sağlık dolu alternatif, güzel bir haftasonu fırsatı…

Festival Programı :

Tüm çalışmalar Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yönetimindedir.

(Yoga Festivaline ilk kez Yoga ile tanışacak olanlar da katılabilir.)

24 Aralık 2016 Cumartesi

11.00 – Yoga Seansı – Muladhara (Kök) Çakra çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Meditasyon Çalışması

15.30 – Nefes çalışması

17.00 – Yoga Seansı – Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Yoga Ateşi Dans Gösterisi

20.00 – Büyük Üstad ile İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

25 Aralık 2016 Pazar

08.00 – Yoga Seansı – Manipura (Karın) Çakra çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Zayıflamak için Yoga Çalışması

13.30 – Gevşeme Çalışması

15.00 – Yoga Seansı – Anahata (Göğüs) Çakra çalışması – Sevginin geliştirilmesi

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