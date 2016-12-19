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Kazdağları uluslararası yoga festivali

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Oksijeniyle ünlü ’nda soluklanmak, dinlenmek ve coşkuyu deneyimlemek için iki güzel gün fırsatı sunuyor Uluslararası Federasyonu. Özgürlüğü, neşeyi, mutluluğu doğanın kucağında, ateşi ile ısınırak sınırsızca yaşamaya davet ediyorlar tüm severleri.

Eski yılın yorgunluklarından arınmak, yeni yıla sağlık, coşku dolu merhaba demek için…
24-25 Aralık haftasonu düzenlenecek organizasyonda Orijinal Yoga Sistemi çalışmaları sunulacak. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yönetiminde özel Çakra uygulamaları, nefes, meditasyon, derin gevşeme, zayıflamak için Yoga çalışmaları var. Ayrıca Büyük Üstad Akif Manaf’ın ünlü söyleşisi “tüm sorulara cevaplar” Yoga, sağlık, farkındalık konularında gerçekleşecek.

Doğada Yoga Yapmanın Faydaları
Açık havada, doğada yapılan Orijinal Yoga Sistemi çalışmalarının etkisi hemen hissedilir. Ciğerleri dolduran bol oksijen ve çam kokularının iyileştirici etkisiyle canlanır ve yenilenirsiniz. Kazdağları’nın doğal ortamında düzenlenen bu iki günlük Yoga Festivali, kendinize sunduğunuz bir armağan olur; rahatlama, dinlenme, zindelik ve arınma yaşatır size…
Gerçek huzuru, sessizliği ve coşkuyu bir arada yaşayabilir; özlediğiniz doğa ile bir olma hissini yakalayabilirsiniz. Doğanın kokusunu içinize çekerken, adeta dans eden bulutların arasında kendinizi unutursunuz. Varlığınızın eşsiz doğasının farkına varırsınız. İçinizdeki koşulsuz sevgi uyanmaya başlar. İsterseniz içinizdeki coşkuyu harekete geçirirsiniz. İsterseniz de sessizliğin sesini dinler kendiniz olursunuz…
Kazdağları’nda soluklanmak, dinlenmek ve coşkuyu deneyimlemek için sağlık dolu alternatif, güzel bir haftasonu fırsatı…

Programı :
Tüm çalışmalar Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yönetimindedir.
(Yoga Festivaline ilk kez Yoga ile tanışacak olanlar da katılabilir.)

24 Aralık 2016 Cumartesi

11.00 – Yoga Seansı – Muladhara (Kök) Çakra çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Meditasyon Çalışması
15.30 – Nefes çalışması
17.00 – Yoga Seansı – Svadhisthana (Pelvis) Çakra çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Yoga Ateşi Dans Gösterisi
20.00 – Büyük Üstad ile İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

25 Aralık 2016 Pazar

08.00 – Yoga Seansı – Manipura (Karın) Çakra çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Zayıflamak için Yoga Çalışması
13.30 – Gevşeme Çalışması
15.00 – Yoga Seansı – Anahata (Göğüs) Çakra çalışması – Sevginin geliştirilmesi

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