Sandığın özel bir dili vardır. Bir bilge olgunluğunda ağır ağır konuşur ve çok şey anlatır. 16 Nisan akşamı bana ilk söylediği şuydu:

“Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye yeni ve belki de son bir şans daha veriyorum.

Bunu iyi değerlendirmeli, kimseyi dışlamayan, toplumun tümünü kucaklayan bir politika izlemeli, hukuktan ayrılmamalıdır. Aksi takdirde 2019’da sürprizle karşılaşabilir, ilk kez yenilgiyle tanışabilir.

Yüzde 51.4’ün karşısındaki yüzde 48.6’lık oyu küçümsememek gerekir. Yani, Erdoğan ve Ak Partililerin sevineceği, zafer şarkıları söyleyeceği bir tablo yoktur ortada.

Benim onlara yaptığım ciddi bir uyarıdır aslında.

Bunu iyi anlamaları, şapkayı önlerine koyup düşünmeleri zamanıdır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayır diyenler çoğunluktaydı. 30 büyük şehirden 17’sinde evetçiler neden geride kaldı? Bu soruların doğru yanıtlarını mutlaka bulup gereğini yapmalıdırlar.”

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16 Nisan akşamı sandık şunları da söyledi bana:

“CHP rejimin sigortasıdır. Ondan vazgeçemem. Erdoğan ve Ak Parti’yi denetleme görevini öncelikle ona vermiş bulunuyorum.

Daha çok çalışmaları, halkla daha içiçe yaşamaları, 2019’da sonucun lehlerine çıkmasını sağlayabilir.

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Sandık, HDP ile ilgili de şöyle konuştu:

“Bu oluşum, bölge partisi olmaktan yine kurtulamadı.

Ülkenin geneline hitap edemedikçe uzun vadede yönetimde söz sahibi olabileceğini sanmıyorum. Tabii, PKK ile bağını da mutlaka kesmeli bu parti.”

Sandığın bir önemli mesajı da MHP’yle ilgiliydi:

“MHP’nin Devlet Bahçeli’yle bir yere varamayacağını açıkça gördüm ve bunu tüm çıplaklığı ile göstermeye çalıştım.

Ülkücülerin yeni bir lider ve yeni bir anlayışla siyasi yolculuklarını sürdürmesinde yarar görüyorum.”

Sonuca gelecek olursak:

Sandığın dilini iyi anlayan gelecek seçimde başarılı olur, anlamayan kaybolur…

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