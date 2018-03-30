Çankaya Belediyesinin düzenlediği “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” kazananları belli oldu.

Eğitim müziği şarkıları yoluyla gençlerin müzik sanatına olan ilgisini artırmak, yurt ve Atatürk sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananları 17 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle bestelerini halka duyuracak ve ödüllerini alacak. Çankaya Belediyesinin düzenlediği “Eğitim Müziği Gençlik Şarkıları Beste Yarışması” kazananları belli oldu.

Çankaya’da ilk kez düzenlenen beste yarışmasına gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Konusu yurt ve Atatürk sevgisi, Başkent Ankara ve Çankaya olan beste yarışmamız gençler arasında farklı bir heyecan yarattı. Kazananları ödüllendireceğimiz yarışmamızı geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Eğitim müziği şarkıları yoluyla gençlerin müzik sanatına olan ilgisini artırmak, yurt ve Atatürk sevgisini pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananları 17 Mayıs’ta gerçekleşecek etkinlikle bestelerini halka duyuracak ve ödüllerini alacak.

Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi desteği ile gerçekleştirilen ve konusunun “Yurt ve Atatürk Sevgisi”, “Başkent Ankara’nın ve Çankaya’nın tarihsel önemi” ve “Çevre Sorunları” olarak belirlendiği yarışmanın birincisi söz yazarı Murat Kemal Kocaballı, bestecisi Bahadır Çokamay olan “Mustafa Kemal’iz Biz” adlı eser oldu. Yarışmada ikincilik ödülünü söz yazarı Murat Kemal Kocaballı, bestesi Osman Emri Bayman’a ait olan “Atatürk”, üçüncülük ödülü ise sözleri ve bestesi Yakup Aksoy’a ait olan “Çankaya” adlı eserlere verildi. “Ağaç”, “Önderim Atatürk”, “Ata’m”, “Ankara”, “Türkiyem” adlı eserler ise özendirme ödülüne layık görüldü. Yarışmaya toplam 35 eser katıldı.

Birincinin 4 bin TL, ikincinin 2 bin 500 TL, üçüncünün ise bin 500 TL ödül kazandığı yarışmada, özendirme ödülünü kazananlar ise 500 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada ödül kazanan yapıtlar, 17 Mayıs 2018 günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde seslendirilecek ve ödüller sahiplerini bulacak.