Kazan patlamalarına karşı önleminizi alın

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes binaların kazan dairelerinde yaşanan patlamaları araştırarak gerekli periyodik bakımların zamanında ve mühendisler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Gerekli bakımların yapılmaması sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği kazan patlamalarına değinen Özerciyes, “Binalarda ve sanayi tesislerindeki kazanların ve bunlara bağlı kalorifer tesisatlarının mevcut yönetmelikler uyarınca projelendirilmesi, yetkili yerlerden sertifika almış kişiler tarafından işletilmesi, periyodik kontrollerinin ve bakım-onarımlarının düzenli olarak yaptırılması toplumun can ve mal güvenliği açısından birinci derecede önem taşımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illerde ve Ankara’da periyodik bakım ve kontrolleri yapılmayan, bilgisizce ve yanlış kullanılan kalorifer kazanlarının patlaması sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve önemli maddi hasarlar yaşanmıştır” dedi.

“BASINÇLI KAPLARA YILDA BİR KERE KAZAN TESTİ YAPTIRIN”

Basınçlı kapıların yılda bir kez kazan testi yaptırması gerektiğini dile getiren Özerciyes, “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleme amacı taşımaktadır. 25 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre de basınçlı kapların bir yılı aşmayan sürelerde periyodik bakım ve kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir. Periyodik bakım, ilgili standartlarda belirlenen sürelerde, imalatçının belirlediği şekilde ve yine imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya iş yeri tarafından görevlendirilmiş ehliyetli (sertifikalı) kişilere yaptırılmalıdır. Periyodik bakımlarla karıştırılan ve bu yüzden genellikle ihmal edilen periyodik kontrollerdeki amaç ise “hidrostatik test”tir. Yönetmeliklere göre periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarına temel prensip olarak bir yılı aşmayan sürelerle “hidrostatik test” yapılması gerekmektedir. Ayrıca yapılan bu test ve kontrol işlemlerine ek olarak, her yıl kış mevsimine girerken, yanma testi ve baca gazı analizleri de yapılmalıdır” dedi.

“MONTAJ VE TADİLATI YETKİLİ KİŞİLERE YAPTIRIN”

Kazan ve ısıtma sistemlerinin montaj ve tadilatlarının da, yönetmelikler gereği MMO tarafından verilen ‘Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi’ almış ve Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) belgesinin MMO tarafından hazırlanan projelere göre yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğine değinen Özerciyes, “İş bitiminde, Projenin Teknik Uygulama Sorumlusu Makina Mühendisi tarafından, projede belirtilen özellikte kazan montajının veya tadilatının yapıldığına dair uygunluk raporu verilmeli ve kazanlar bundan sonra işletmeye alınmalıdır. Yapıların bütün denetim süreçlerinde, kamu adına denetim sorumluluğu bulunan mesleki kuruluşlara yer verilmelidir. Bilim ve teknolojiyi insanla buluşturmayı, sahip oldukları bilgi birikimleri ve uzmanlık alanlarına ilişkin konularda kamu çıkarlarının korunmasını, kamusal denetimlerin insanlık yararına yapılmasını misyon edinen TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, bu süreçte öncelikle muhatap alınmalıdır” dedi.

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