Kazan Kahraman da Çankaya Korkak mı?

15 Temmuz darbe girişimini önlemede halkının gösterdiği başarı nedeniyle Ankara’nın Kazan ilçesinin adı Kahraman Kazan olarak değiştirildi.

Anlaması ve kabul etmesi zor bir karar bu.

O gün darbenin bastırılmasında sadece Kazanlılar mı rol oynadı?

Kazan kahraman da, Çankaya, Haymana, Bala, Ayaş, Güdül korkak mı?

Kazan kahraman da Beypazarı, Kızılcahamam, Nallıhan, Evren, Altındağ ödlek mi?

Kazan kahraman da Çubuk, Kalecik, Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle tırsık mı?

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Bir yerleşim yerine paye verirken diğer yerlerde oturanları kırmamalı, onların hakkını yememeliyiz.

Kazan’a kahraman diyorsanız, darbenin önlenmesinde birinci derecede rol oynayan Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü Niğde’ye verilecek sıfatı kolay kolay bulamaz, olsa olsa “En Kahraman Niğde” diyebilirsiniz…

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Aslında yapılan bu yanlış yeni değil…

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri başarı nedeniyle Maraş’a kahraman, Antep’e Gazi, Urfa’ya şanlı sıfatları eklendi.

Böylece söz konusu savaşın Edirne’den Hakkari’ye her ilden şehitler verilerek kazanıldığı göz ardı edilmiş oldu.

Urfa Şanlıysa Kayseri ne?

Maraş kahramansa Adana ne?

Antep gaziyse Malatya ne?

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Kanunları, kanun hükmünde kararnameleri çıkarırken enine boyuna düşünmek, bir yeri ödüllendirirken diğer yerlere haksızlık yapmamak, oralarda yaşayanları mahzun bırakmamak gerekiyor.

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Önerim şu:

Günlük ruhsal dalgalanmalar içinde sıfatları bol keseden dağıtmayalım…

Kahraman da, şanlı da, gazi de ulvi sözcüklerdir.

Olur olmaz yerde kullanıp değeri azaltılmamalıdır.

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