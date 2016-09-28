Kazan “12 Yıldız Şehri” ünvanına talip

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Kazan Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresince verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına talip oldu.

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, düzenlediği basın toplantısında, her yıl Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında verilen “12 Yıldız Şehri” unvanı için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Bunun, konseyin verdiği en prestijli unvanlardan olduğuna değinen Ertürk, demografik yapısı, sağlanan sosyal barış, adli olayların azlığının yanı sıra değişik ülkelerden çok sayıda sığınmacıya kucak açması gibi nedenlerle güçlü bir aday olduğunu bildirdi.

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Kazan’ın kültürel çeşitliliğine işaret eden Ertürk, ilçede 12 yılda yaşanan değişim ve gelişimi anlattı.

Ertürk, “Bu unvanı alırız veya alamayız. Ancak bu, Kazan’da 12 yıldaki gelişim ve değişimle insanların her alanda çıtasının nasıl yükseldiğini ve Ankara’nın parlayan yıldızı Kazan’ın uluslararası arenada kendisinden nasıl söz ettirdiğini göstermesi açısından önemli.” dedi.

Demokrasiye verdikleri öneme işaret eden Ertürk, Avrupa Konseyi üyelerine mektup yazarak FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini anlattığını belirtti. Ertürk, mektubunda, bunun “demokrasiye karşı silah zoruyla yapılan kalkışma olduğunu ve girişimin yalnızca seçilmiş Türk hükümeti ile demokrasisine değil Avrupa ve tüm dünyaya karşı yapıldığını” vurguladığını kaydetti.

“12 Yıldız Şehri” etkinlikleri

Öte yandan, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda düzenlenen “12 Yıldız Şehri” etkinliklerinin bu yılki ana teması, “Kültürel çeşitliliğe sahip toplumlarda birlikte yaşamak” olarak belirlendi.

Belediye de bu kapsamda 29 Eylül-16 Ekim’de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Yerelde demokrasiyi canlandırmak, vatandaşlarla diyaloğu derinleştirmek ve karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak amacıyla, kent konseyi, çocuklar ve sığınmacı ailelerle toplantılar yapılacak.

Ayrıca “4. Kazan Halk Kültürü Sempozyumu”, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle ‘Kültürel Geceler”, “Dilek Feneri Uçurma” etkinliği ve “Farklı Kültürler Aynı Tatta Buluşuyor” programları gerçekleştirilecek.

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