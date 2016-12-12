Kazakistan’ın bağımsızlığının 25’inci yıldönümü kutlandı

Keçiören Belediyesi, kardeş ülke Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan edişinin 25’inci yıl dönümü nedeniyle Estergon Kalesi’nde bir program düzenledi.

Kümbet katındaki etkinliğe EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Hakim ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş Konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda öğrencinin izlediği program, Keçiören Belediyesi ve Kazakistan Büyükelçiliği’nin bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başladı.

Konuşmasında dünyanın en büyük petrol kaynağının Kazakistan’da bulunduğuna dikkat çeken Hikmet Eren, “Yüzölçümü bakımından dünyanın dokuzuncu büyük ülkesidir.

Bağımsızlığını kazandığı günden bugüne kadar Kazakistan dünyanın hızla gelişen bir ülkesi haline geldi” dedi.

Kazak dilinin Türkiye’de seçmeli ders olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ise, “10 öğrenci bir araya gelip Kazakça öğrenmek isterse okullarımızda sınıf açıyoruz.

10 öğrenci içerisinde başarılı olan 3 öğrencimizi Kazakistan’a götüreceğiz” diye konuştu.

Meryem Hakim de, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını ifade ederek, “İki ülkenin ilişkileri her geçen gün artarak büyüyor, büyümeye de devam edecektir” mesajını verdi.

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