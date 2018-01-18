Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel medyanın haberlerine göre, Rusya’dan gelen yolcu otobüsü, çoğunluğu Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu.