Kaza mı, suikast mi?

Ajan filmlerine meraklı bir gazeteci arkadaşım aradı, “İstanbul’da helikopter düşmedi, düşürüldü” dedi.

“Hadi canım, nereden çıkarıyorsun bunu, hava muhalefeti nedeniyle düşmüş işte!” diye tepki gösterince de şunları söyledi:

“Helikopterin içinde Altay tankı ve Cobra zırhlıları gibi önemli savunma sanayi projelerini yürüten işadamı Halil İbrahim Ünver vardı.

Helikopteri kullanan deneyimli bir eski askeri pilottu. İşadamı Ünver de Türkiye’nin ilk lisanslı helikopter pilotu unvanına sahipti.

İki deneyimli pilotun hava şartlarının helikopter kullanmaya uygun olmadığını görememesi tamamen ihtimal dışı…

Hem hava şartları o kadar kötüyse, kazadan hemen sonra bir motor enkazın yanına nasıl yaklaştı ve kazazedeleri nasıl kıyıya ulaştırdı?

Helikopterin ABD yapımı olduğunu da bir tarafa yazmak gerekiyor tabii…

ABD’nin Türkiye’nin kendi silahlarını kendi yapmaya başlamasından, bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak için olağanüstü çaba harcamasından rahatsız olduğunu da hatırlamalıyız.

Geçtiğimiz yıllarda ASELSAN’da önemli askeri projeleri yürüten mühendislerin ardı ardına şüpheli biçimde ölmesiyle bu kaza arasında bağ olduğu ihtimali de gözden uzak tutulmamalı. O mühendisler savaş uçağı, insansız hava aracı, uzun namlulu yeni nesil silahlar gibi projeler üzerinde çalışıyorlardı.”

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Bu sözler üzerine aklım fena halde karıştı.

Hastalık derecesinde şüpheci mi olduk, yoksa ortada gerçekten ürkütücü bir şeyler mi dönüyor?

URAS’IN GİDİŞİ

Geçen ay yitirdiğimiz ekonomist Güngör Uras’ın, “Bak Ben Sana Anlatayım” isimli kitabını okuyorum şu günlerde.

Kitaptaki yazılardan birinde yakın dostlarının ölümü üzerine şöyle yazmış:

“Benim için her ölüm kapanan bir kapı. Bir sevgi kapısı, bir sohbet kapısı… Her ölüm sadece bedeni değil, belli birikimleri, yetenekleri, dostlukları da toprağın altına gömüyor.”

Bu sözleri kendisi için de tekrarlayabiliriz şimdi.

Gerçekten onun ölümüyle de önemli bir kapı kapandı hayatımızda. Önemli bir yetenek, büyük bir birikim, candan bir dost toprağın altına girdi.

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Uras’ın kitapta yer alan şu anısı da ilginç ve ilginç olduğu kadar da üzücü:

İlkokula giden kızım bir gün bana şöyle dedi:

Seni ve annemi tembel ve başarısız görüyorum.

Bakın, kırk yaşını aşmışsınız ama daha bir daire satın alamamışsınız. Ev sahibi her yıl kirayı artıracak diye günlerce suratınız asılı dolaşıyorsunuz.

Demek ki başkaları kadar çalışmıyorsunuz ya da çalışıyorsunuz da başarılı değilsiniz.

Otomobilimiz 1971 model Vosvos kaplumbağa. Her yanı çürümüş. Şimdi de benzin pahalandı diye kullanmıyorsunuz.

Tatile de gidemiyoruz. Oysa başkaları yazın güneyde kışın Uludağ’da tatil yapıyor.

Demek ki onlar daha yoğun çalışıyor. Sizler ise çalışır gibi yapıp vakit geçiriyorsunuz.