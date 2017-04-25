Kırılmış logar kapağı vatandaşları tehdit ediyor. Hiç bir önlem alınmadan öylece ortada duran kırık kapak yaralanmalara, hatta ölüme davetiye çıkartıyor.

“Kaza geliyorum demez” diye bir atasözü vardır. Anlamı, kazanın ne zaman ve ne şekilde geleceğinin belli olmamasıdır. Ancak bazı durumlar vardır ki tehlikeye, kazaya sebebiyet verecek olay ortadadır lakin hiç bir önlem alınmamıştır. İşte böyle durumlarda kaza göz göre göre “geliyorum” der. Kazanın gerçekleşmesi durumunda ise olay kazaya değil, ihmalkarlığa girer.

İşte böyle bir ihmalkarlık örneğini 19 Mayıs Mahallesi, Altıncık Sokakta yer alan kırık logar kapağında görüyoruz. Kapak 19 Mayıs pazar alanı, sağlık ocağı ve Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun bulunduğu sokakta yer alıyor. Kırık logar kapağı tehlike saçarken bulunduğu yol hergün yüzlerce öğrenci ve vatandaş tarafından kullanıyor. Aynı zamanda Pazartesi günleri kurulan pazar alanının oluşturduğu kalabalıkta bu yolu kullanıyor ve kapak için herhangi bir önlem alınmış değil. Okul ve pazar alanının yer aldığı işlek bir sokakta tehlikenin göz göre göre geliyorum demesi ve belediye tarafından hiç bir önlem alınmaması mahallenin bakımsızlığa terk edildiği izlenimini yaratıyor.

Oluşan oyukları taşla doldurdular

Aynı mahallenin başka bir sorunu ise yollarının asfaltlanmaması. Keçiören’de bir çok mahalle de asfalt yenileme çalışmaları yapılırken bu mahalleye yıllardan beri asfalt atılmaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Eskiyen asfalt nedeniyle oluşan çukurları kapatmak ise vatandaşlara düştü. Oluşan oyukları taşlarla dolduran vatandaşlar yıllardır asfaltlanmayan ara sokakların bir an önce yenilenmesini istiyor. Araçlarının zarar gördüğünü, hatta eskiyen asfalt yüzünden yolda yürümekte bile zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istedi.

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