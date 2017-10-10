Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) meslek komitelerinden 1, 8, 9, 10, 11 ve 26’ncı gruplara yönelik Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak markalaşma ve inovasyona daha da fazla önem vermemiz ve katma değerli üretim yapmamız gerekir” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, oda faaliyetleri ve üyelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sanayiciler olarak seslerini daha iyi duyurmak adına yapılan meslek komite toplantılarının önemine değinen Büyüksimitci, “Meslek komitelerimiz iyi çalışırsa ortak problemler ve çözüm önerilerimizi tartışabiliriz. Bu manada bu toplantılarımızdan çıkan birçok soruna çözüm bulduk. Bizimle devamlı irtibat halinde olur, sorunlarınızı bize sözlü ya da yazılı olarak iletirseniz, bizde ilgili makamlarla görüşüp çözüm yolları ararız” diye konuştu.

Markalaşma ve inovasyon konularına da vurgu yapan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak markalaşma ve inovasyona daha da fazla önem vermemiz ve katma değerli üretim yapmamız gerekir. Bunun için hükümetimiz her türlü teşvik ve destek altyapısını hazırlamış durumda. Şu anda ilimizde 8 adet olan Ar-Ge merkezi sayısını artırarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere adım atmamız gerekli” dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise 6 ayrı grupla Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Her grubun kendine özgü sorunları olduğu gibi sanayiciler olarak ortak sorunlarımızda var. Ortak sorunlarımızı zaten hepimiz biliyoruz ve bu konuda KAYSO olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Sanayicilerimiz burada daha çok kendi grupları ile ilgili spesifik sorunları dile getirirlerse bizde oda olarak çözüm yolları bulmaya çalışırız.”

Toplantının devamında, sanayiciler, sektörde yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler, inşaat demirinin maliyetlerinin arttığını, bunun da taahhütte bulunan firmaları zora soktuğunu söyledi.

Kağıt sektöründeki firmalarsa Çin’in, kağıt üretimine getirdiği kısıtlamadan dolayı fiyatların arttığını ve bu durumun ambalaj fiyatlarına yansıdığını belirterek, her iki konuya da bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU:

STRATEJİK, SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER ZARAR GÖRECEK

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye ve ABD arasında karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alma kararını değerlendirirken, iki ülke arasındaki stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilerin zarar göreceğini vurguladı.

09.10.2017 / İstanbul- ABD’nin Türkiye’den, Türkiye’nin ABD’den yapılan vize başvurularını süresiz askıya almasını değerlendiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilerin zarar göreceğini ifade ederken, her iki ülke vatandaşları arasında seyahat özgürlüğü noktasında da telafi edilmesi zor sıkıntılar doğuracağını söyledi.

Kadooğlu, “ABD ve Türkiye hükümetleri arasında tırmanan gerilimin geldiği son noktayı endişe ile izliyoruz. Türkiye ile ABD aralarındaki 70 yılı aşan bir ekonomik ve politik işbirliği sürecinde sorunları diplomatik alanda çözmenin gayreti içinde oldu. Alınan kararlar Türkiye ve ABD için herhangi bir yarar sağlamayacağı gibi, mevcut ve potansiyel iş ilişkilerinde yaratacağı engeller nedeniyle iki ülke arasındaki stratejik, siyasi ve ekonomik ilişkilere ciddi bir zarar verme niteliği taşımaktadır. Türkiye ile ABD arasında iş dünyasından akademiye kadar pek çok karşılıklı işbirliği gerçekleştirildiğini de hatırlatmak isteriz. İş dünyası olarak bizleri üzen bu sürecin, iki ülke hükümeti arasında sağduyu ile sağlanacak uzlaşı ile bir an önce normale dönmesini bekliyoruz. Diplomasiye şans tanımalıyız. İletişim kanallarını açık bırakmak da büyük yarar görüyoruz” dedi.