Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde kutlanan Amatör Spor Haftası münasebetiyle Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı.

2017-2018 Amatör Spor Haftası açılışı ve malzeme dağıtım töreni Atatürk Yan Açık Saha’da yapıldı. Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Havaalanı Müdürü Fatih Koşak, AFAD İl Müdür Vekili Osman Atsız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Musa Soykarcı, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, amatör spor yöneticileri ve sporcular katıldı. Açılış sonrası Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Başkanı Musa Soykarcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Vali Kamçı konuşmasında “Sporculara destek olmak bizim görevimiz. Başarılı olurlarsa bu bizi de mutlu eder. Amatör sporlarla uğraşan kulüplere bu tür destekte bulunmak onların daha fazla sporcuya ulaşmasını sağlayacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici konuşmasında “Gençlik ve Spor Bakanlığı sporun gelişmesi ve tesisleşme yönünde hayata geçirdiği projeler sayesinde spor alanlarının artırılarak spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydediyor. Genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Kayserimiz de sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 7’den 70’e halk sağlığının korunması hem de yarınlarımız olan gençlerin sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için büyük hedeflerimiz ve önceliklerimiz var. Gençlerimize ve çocuklarımıza küçük yaşta spor bilincini aşılamak için bütün birimler koordineli olarak çalışmaktadır.” dedi.

Kayseri Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, “Amatör Kulüpleri Haftasını kutladığımız şu günlerde iki güzel haber aldık; birincisi yapımı süren Erkilet’teki sahaların devir işlemleri tamamlandı ve yarın müsabakalar oynanmaya başlayacak. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde yapılan bu malzeme dağıtımı kulüpler için son derece tararlı olmuştur. Futbolda tesis eksikliklerinin giderilmesinin ardından Kayserinin butik spor salonlarına ve daha fazla yüzme havuzlarına ihtiyacı bulunuyor. Bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 69 futbol kulübüne 20 yağmurluk, 20 tişört-şort, 20 eşofmanve 20 adet spor çantasından oluşan malzemeler dağıtıldı. 164 amatör spor kulübüne 10 yağmurluk, 10 tişört-şort, 10 eşofmanve 10 adet spor çantasından oluşan koliler dağıtıldı. Toplamda 233 kulübe 2320 adet spor malzemesi verildi