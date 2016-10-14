Kayseri’de 10 milyon yıllık zürafa izleri

Kayseri’de 41 yıl önce bir avcının fark ettiği bölgede yıllar sonra inceleme yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu, bölgenin zürafa fosili yönünden çok zengin olduğunu belirledi.

Güvenlik açısından yeri belirtilmeyen Kayseri kent merkezine yakın bölge, 1975 yılında farklı toprak yapısı ve çok sayıda kemik içerdiği için bir avcının dikkatini çekti.

Avcının gözlemlerini dinleyen, aynı zamanda bir dönem vakıflar bölge müdürlüğü, müze müdürlüğü gibi görevlerde bulunan araştırmacı yazar Mehmet Çayırdağ, konuyu pek çok kez ilgili makamlara iletti.

Günün koşulları dolayısıyla yeterince ilgi gösterilmeyen bölgeyi Çayırdağ’dan öğrenen ÇEKÜL Kayseri Temsilciliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, kentin yer altı ve mağaralarının envanterini çıkaran Obruk Mağara Araştırma Grubu bölgede yeniden incelemelerde bulundu.

Mehmet Çayırdağ’ın mihmandarlığında bölgeye ulaşan ekip, çok sayıda parçalı ve bütün kemik parçaları buldu. Yapılan araştırmada kemiklerin 9-10 milyon yıllık zürafa fosili olduğu belirlendi.

ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇEKÜL Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Obruk Mağara Araştırma grubu olarak kentin mağaraları ve yer altı zenginliklerine dair araştırmalar yaptıklarını söyledi. 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özsoy, kenti en iyi tanıyanlardan araştırmacı-yazar Mehmet Çayırdağ’ın yaptığı bir sunum sırasında fosilden haberdar olduklarını kaydetti.

Çayırdağ ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile yıllar önce bir avcı tarafından tarif edilen bölgeye gittiklerini anlatan Özsoy, belirtilen bölgede çok sayıda kemik parçasıyla karşılaştıklarını anlattı.

Serbest ve kırık halde yerde bulunan fosillerden örnekler aldıklarını belirten Özsoy, şöyle konuştu:

“Bu konu Kayseri için ilk olduğundan Nevşehir’de fosil alanında çalışan akademisyenlerden yardım istedik. Kazı başkanına ulaştık, bölgede inceleme yaptılar. Gördükleri manzara karşısında epey şaşırdılar. Bölgede sayısı oldukça fazla olan bir zürafa kolonisi yaşadığını belirttiler. Zürafa fosillerinin 9-10 milyon yıllık olduğu belirlendi. Vadinin tamamının zürafanın yanı sıra gergedan fosillerinden oluştuğu yönünde güçlü deliller bulunuyor. Burada mamut fosili olma ihtimali de var. Elimizdeki verileri Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaştık. Sayın Mustafa Çelik de gerekenin yapılacağını belirtti. Kayseri’de böyle bir buluntu olmasının kıymetli olduğunu ifade ettiler.

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