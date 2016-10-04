Kayseri merkezli 6 ilde, FETÖ operasyonu

KAYSERİ merkezli 6 ilde, 110 kişi hakkında FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Aralarında çeşitli dernek ve sendikalarda görevli 78 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, aynı soruşturma kapsamındaki 32 kişi hakkında daha önce işlem yapıldığı, bunlardan 18’inin tutuklandığı belirlendi.

Ülke genelinde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu anlaşılarak milli güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen ve Kayseri’de faaliyet gösteren, Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği, Kayseri Çevre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemliha ve Mahzemin Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Kılıçaslan Eğitim ve Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği), Kayseri Özel Göz Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Merkezi Sanayi Limided Şirketi, Aktif Eğitimciler Sendikası ve Ufuk Sendikan bağlı il ve ilçe yöneticilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dernek ve sendikaların yönetiminde görev aldığı anlaşılan 110 şüpheliden 32’si hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı ve 18’nin halen tutukluğu olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 78 şüpheli, ‘Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir ve Bartın olmak 6 ilde gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe getirildi. Ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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