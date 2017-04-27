5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 3-6 Mayıs’ta yapılacak. Yücel Çakmaklı Film Atölyesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonunca desteklenen Orta Anadolu’nun en büyük festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nin bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek.

Genç yönetmenlerin kendilerini gösterme imkanı bulduğu, yönetmen ve oyuncularla sinemaseverlerin buluşturulduğu festival kapsamındaki film yarışmasında bu yıl kısa film, animasyon film ve belgesel film dalında birinci olanlara 5’er bin lira ödül verilecek.

Tarihi Talas ilçesindeki Ali Saip Paşa Sokağı’nda yer alan Yücel Çakmaklı Film Atölyesi’nin ana mekan olduğu festivalde, film gösterimleri İl Kültür Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu ile Kayseri Park Sinemalarında gerçekleştirilecek.

Festivalde yarışacak filmlerden 10’u, ön eleme jürisi tarafından belirlendi.

– Jüri üyeleri

Festivalin kısa film jürisinde yönetmen İsmail Güneş başkanlığında, yazar Coşkun Çokyiğit, oyuncular Serkan Şenalp, Ayşe Akın ile yönetmen Mehmet Bahadır Er yer alıyor.

Animasyon film jürisi ise Varol Yaşaroğlu başkanlığında akademisyen Nazlı Eda Noyan, prodüktör Sevilay Bozdemir, futurist Yeşim Kunter ve sanatçı Burak Kut’tan oluşuyor.

Belgesel film jürisinde ise TRT prodüktörlerinden Kerime Şenyücel’in başkanlığında yönetmen Faysal Soysal, akademisyenler Dilek Takımcı ve Hakan Aytekin ile Anadolu Ajansı Kültür Sanat Editörü Bünyamin Yılmaz yer alıyor.

3 Mayıs’ta başlayacak festivalde, 4 gün boyunca ünlü oyuncular ve yönetmenlerle söyleşiler yapılacak, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, film gösterimleri sunulacak.

Festival, 6 Mayıs’taki galayla sona erecek.

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