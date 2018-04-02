Kaybolan tarihi meslek kalaycılık

Kalaycı Hüseyin Usta “Şimdi toplasan beş usta ya varız ya yokuz” dedi.

Yarım asırdır kalaycılık yapan Hüseyin Usta, “Kalaycıların azaldığı Ankara’da dört beş kişi kaldık. Gençler bu mesleği bilmiyor. Yeni gençlik bizim gibi ateş üzerinde el işçiliği yaparak para kazanmayı istemiyor” diyerek mesleğin bitmek üzere olduğuna dikkat çekti.

Gelişen teknoloji ve hayat şartları sebebiyle kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini 51 yıldan fazla kalaycılık yapan Hüseyin Usta ile konuştuk. Kalaycı Hüseyin Usta değişen hayat şartları ve gelişen teknolojiler yüzünden tükenmekte olan kalaycılık mesleğini ve yarım asırlık meslek hayatını şu şekilde anlattı; “1952 Yozgat doğumluyum. Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığım bu zanaatı 51 yıldır yorulmadan yapıyorum.

Bizim çalıştığımız zamanda Türk mutfağının tamamı bakırdı. Bakırın rakibi yoktu ama şimdi yüzde beşe düştü mutfak bakır olarak. Onu da kalaylı kaptan yemenin daha sağlıklı olduğunu bilenler kullanıyor. Yeni nesil pek anlamıyor tabi eskiler bunun kıymetini daha iyi biliyor.”

Meslek unutuluyor, Ankara’da 4-5 usta kaldık

Mesleğin artık yok olan meslekler arasına girdiğini ve gençlerin bırakın mesleğe ilgi duymayı bu meslekten haberlerinin bile olmadığını ifade eden Hüseyin Usta, “Son zamanlarda bir geri dönüş var. Kalaycı azaldı.Ankara’da dört beş kişi kaldı. Gençler bu mesleği bilmiyor. Böyle bir zahmete katlanmayı istemiyorlar. Yeni gençlik bizim gibi ateş üzerinde el işçiliği yaparak para kazanmayı istemiyor ” diyerek gençlerin artık bu meslekle ilgilenmediğini dile getirdi.

Bu meslekte ateşle para kazanıyorsun

İşin zor ve meşakkatli olduğunu belirten Hüseyin Usta sözlerini şöyle sonlandırdı: “Meşakkatli bir iş. Ateşle para kazanıyorsun. Kolaylığı yok. Bir işin zorluğu işi bilmeyen için geçerlidir. Ustalaşmayan için yani. Benim için bir zorluğu yok. 51 yıldır bu işi yapıyorum. Bunun kitabını yazacak düzeye geldim. Öyle ki gözüm bağlı bile bu işi yaparım. Eskiden iyi para kazanıyorduk. Ankara’da yaklaşık iki yüz usta vardık. Şimdi toplasan beş usta ya varız ya yokuz.

Çok kazandığın günü az kazandığın güne denk getirirsen işte orta yolu bulur yaşamını sürdürürsün. Emek, alın teri ne yazık ki ucuz. Yine çok şükür böyle bir ortamda vasıflı bir işim var. Zamanında öğrenmişim. Benim en mutlu günlerim böyle çalışarak kazandığım günler. Çalışarak alın teri dökerek kazanmak beni mutlu ediyor.”

Peki, kalaycılık mesleği nedir?

Kalaycılık bakır gereç üretiminin zorunlu kıldığı, onun ayrılmaz bir parçası olan başka bir zanaattır. Bakır araç ve gereçlerin korunması için, onların belirli aralıklarla kalaylanması gerekir. Kalay, sürekli kullanım ve ısıtma nedeniyle ortaya çıkan bakır korozyonu ya da bakırın saklanan yiyeceklerle etkileşime geçmesi sonucunda meydana gelebilecek zehirlenmelere karşı, açığa çıkacak bakır oksiti ve bakır sülfatı gibi bakır tuzlarını bloke ederek korunma sağlayan madenî bir malzemedir.

O nedenle nerede bakırcılık gelişmişse, aynı zamanda orada kalaycılık da gelişmiştir. Kalay işi, bakırdan yapılmış bir gerecin yüzeyine, ak kurşun olarak adlandırılan, parlak kül rengindeki gümüşe benzeyen bir maden olan kalayın eritilerek dökülmesi biçiminde uygulanan bir tür kaplamacılıktır. Çinko, alüminyum, çelik ve plastik mutfak ve hamam gereçlerinin yaygınlaşmasıyla bakırcılığın gerilemesine koşut olarak, kalaycılık da gerilemiş ve yok olmaya yüz tutmuştur.

1950’li yıllarda ve 1960’ların başında bu dükkânların çoğu kapandı

1960’lara kadar her kent ve kasabanın hemen hemen her semtinde, pazar yerlerine yakın sokaklarda bir kalaycı dükkânı bulunurdu. Kalaycı dükkânları genellikle bakırcıların yanı başında ya da bizatihi bakırcı dükkânının içinde ayrı bir bölümde yer alırdı.1950’li yıllarda ve 1960’ların başında bu dükkânların çoğu kapandı.

Bunun yerine gezici kalaycılar işlev görmeyi sürdürdüler. Gezici kalaycılık işlerini ise genellikle Çingeneler ve Abdallar üstlenmişlerdir. Bu anlamda kalaycılığın etnik bir meslek haline geldiğinden söz edilebilir. Bugün gezici kalaycılık da yok olmak üzeredir.

Kalaycı dükkânlarına ise İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon gibi bazı büyük kentlerde ve Beypazarı, Ayaş, Tire gibi geleneksel zanaatların hâlâ ayakta kalabildiği bazı büyük ilçe merkezlerinde tek tük rastlamak mümkündür. Kalaycı ustaları, kalaylayacakları kabı kalaycı dükkânının bir köşesinde yer alan ocaktaki ateşin üstüne bir maşayla tutarak ısıtırlar. Sonra usta bir başka kapta hazır tutulan kalay tozu ısıtılan kabın içine serper ve elindeki bir bezle kabın çeperine sıvarlar.

Kalaycılığın Türk kültürünün bir parçası olduğu kaynaklarda anlatılmaktadır. Eski Türkler, bütün ihtiyaçlarını el becerileri ile karşılayarak hayatlarını devam ettirmekte idi. Kalaycılık da bu becerilerden biriydi. Türkler aşlarını kalaylı kaplarda pişirmeye özen göstermişler, yoğurtlarını kalaylı kaplarda mayalamışlar, düğün yemeklerini kalaylı leğenlerde ve kazanlarda pişirmişlerdir.

Kalaycılar loncalar halinde örgütlenirdi. Bu loncalar, her parçanın ustasını belirlemek amacıyla ayar damgasının kullanımını düzenlerlerdi. Loncaların ortadan kalkmasıyla beraber kalaycılık örgütlü bir meslek olmaktan çıkarak usta-çırak ilişkisiyle gelişip öğrenilen bir meslek oldu. Ancak görüştüğümüz ustalar da buna dikkat çekerek, ihtiyaçların değişmesiyle beraber çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve kalaycı ustalarının artık yetişmediğini belirttiler.