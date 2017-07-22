Bursa’da endüstri mühendisi 27 yaşındaki Taygun Ergeç, 11 Temmuz günü kaybolan Fransız ‘Bulldog’ cinsi ‘Mira Uysal’ adını verdiği 14 aylık köpeğini, el ilanlarını dağıtarak, aydınlatma direklerine asarak arıyor.

Merkez Nilüfer İlçesi’nde oturan Taygun Ergeç’in ‘Mira Uysal’ adını verdiği köpeği sitenin bahçesinde kayboldu. Eşi Burcu Ergeç ile ilçenin tüm cadde ve sokaklarını gezen Taygun Ergeç köpeği bulamayınca görenlerin kendisine haber vermesi için üzerinde köpeğin fotoğrafı bulunan el ilanmalarını bastırıpdağıtıp aydıntalma direklerine astı. Köpeğin ismi ile çağıran herkesin yanına gittiğini söyleyen Taygun Ergeç, “Çok üzülüyoruz. Yaşadıklarımızı hayvanseverler çok iyi anlar. Eşim ile artık geceleri uyuyamıyoruz. El ilanlarını astıktan sonra her telefon çalmasında güzel bir haber alacakmışız gibi seviniyoruz. Ancak, yine hayal kırıklığı yaşıyoruz” dedi.

Taygun Ergeç köpeğin bulunması için Nilüfer ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurduğunu ekledi.