Kaybetmeyi düşünmüyoruz!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın Galatasaray’la karşılaşacak olan Gençlerbirliği hafta içinde, çok önem verdiği bu maç için milli takımdaki futbolcularının da katılmasıyla aralıksız var gücüyle çalıştı.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Galatasaray’ın güçlü bir ekip olduğunu ve kadrosunda kaliteli futbolcuların bulunduğunu, ancak Gençlerbirliği’nin de ciddiye alınması gerektiğini, bu nedenle maçın kaderini kendilerinin vereceği reaksiyonun belirleyeceğini söyledi. Her iki takımın da henüz maç kaybetmediğine dikkat çeken Üzülmez:

“Galatasaray, sadece 5 gol yedi, hücum anlamında çok fazla üretmeye çalışıyorlar. Bruma, Yasin, Sinan, Sneijder yok deniliyor. Onlar yoksa Podolski, Selçuk, Tolga Ciğerci var. Önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Galatasaray iyi takım, evet iyi oyuncuları var, peki biz teslim mi olacağız? Karşılaşmada bizim nasıl reaksiyon, karakter göstereceğimiz önemli. Şimdiye kadar hiçbir takıma teslim olmadık, bu maçta da teslim olmayı düşünmüyoruz.”

Karakterini sahaya yansıtan bir futbolcu grubuna sahip olduklarına vurgu yapan Üzülmez, “Kaybetmemeye devam etmek istiyoruz. Evet rakibe saygı duyuyoruz, yetenekli oyuncularına saygı duyuyoruz ama kendimize daha fazla saygı duyuyoruz. Hem Galatasaray hem de bizim için çok kolay maç olmayacak. Saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirip maçtan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun hakem üçlüsü yönetecek.

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