Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan biri kazanacak, 5’i kaybedecek.

Şimdi son günlerin moda deyimiyle bir simülasyon yapalım ve kaybedenlerin nasıl davranacaklarını öngörmeye çalışalım:

-Recep Tayyip Erdoğan kaybederse… Ak Parti genel başkanı olarak siyasi mücadelesini sürdürür, partisinin Meclis’teki güçlü varlığına dayanarak erken seçimi zorlamaya başlar.

-Muharrem İnce kaybederse… 2019’un Mart ayında yapılacak yerel seçimde partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmaya çalışır. (“Bir daha Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkmam” sözüne sadık kalacağını varsayarak bu tahminde bulunuyorum.)

-Meral Akşener kaybederse… “Yeni kurulan bir parti olarak halkın bize gösterdiği teveccühten çok memnunum” diyerek şimdiden yerel seçim hazırlığına girişir.

-Selahattin Demirtaş kaybederse… “Cezaevindeydim. Kampanya yapamadım. Yarış eşit şartlarda olmadı” diye konuşur, hem kendini hem de taraftarlarını teselli etmeye çalışır.

-Temel Karamollaoğlu kaybederse… “Kampanya boyunca geniş kitlelere sesimizi duyurma imkanı bulduk. Bu önümüzdeki seçimlere daha güçlü girmemizi sağlayacak” yorumunu yapar.

-Doğu Perinçek kaybederse… “Davamızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bana oy verenlere de vermeyenlere de sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Her şey vatan için” der.

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Tabii siyaset de futbol gibi sürprizlere gebedir.

Şu anda öngöremediğim gelişmeler de olabilir, kaybeden liderlerin partilerinde sert değişim rüzgarları esmeye başlayabilir.