2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmaya hazırlanan Türkiye’ye 4 milyon kayakçı kazandırmak hedefiyle yola çıkan Türkiye Kayak Federasyonu, dünyada ilk kez hem simülatörlü hem uygulamalı hem de kardiyo eğitiminin bir arada verildiği tek merkez olan Kayak Akademisi’nin kapılarını tüm Türkiye’ye açtı.

YARAR: “KAYAK ÖĞRENMEYE ŞEHRE GETİRMEYE KARAR VERDİK”

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, “Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Akademisi 2026 Türkiye’nin Kış Olimpiyatları hedefi doğrultusunda 4 milyon yeni kayakçıyı Türkiye’ye kazandırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda tabii ki 4 milyon kişiyi dağlara göndererek kayak öğretmek hem sadece kış aylarında olabilecek bir faaliyettir hem de oraya gitmenin maliyeti ve zamanı gerçekten çok yüksektir. Onun için biz bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için kayak öğrenmeyi şehre getirmeye karar verdik” diye konuştu. Bunun dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Yarar, “Yani artık kayak öğrenmek isteyen herhangi biri evinden buraya gelerek; kayak öğrenebilir. Kayak biliyorsa da bunu geliştirebilir.

3 yaşından itibaren çocuklarımızı okul yaşındayken kayakla tanıştırıyoruz, onlara oyunlarla kayağı öğretiyoruz ve 12 yaşından sonra atletik performans çerçevesinde onları sporcu haline getiriyoruz. Böylece 2026’da sadece Olimpiyat düzenleyen ülke değil, madalya kazanan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu açıdan Türkiye Kayak Federasyonu’nun kurmuş olduğu bu kayak akademimizi hem bilimsel çalışma yönünden üniversitelerimizle birlikte, hem bilimsel bir sporcu yetişmesini temin edecek hem de eğlenceli olan, soğuk olmayan bir ortamda ülkemizin kayak severlerine, kayak öğrenmek isteyenlerine kolaylıkla kayak öğretecektir. Ana hedefimizi budur” diyerek sözlerini noktaladı.