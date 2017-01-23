Kavaklıderespor mucizeyi gerçekleştirdi

19 Mayıs 2 numaralı sentetik çim sahada sezonun en ilginç maçı oynadı. Ankara’nın köklü spor kulüplerinden olan İncirlispor ve Kavaklıderespor arasında yapılan maç’ta, atılan ilginç goller ile ilginç bir galibiyet yaşandı. Bu karşılaşmanın kahramanları da Kavaklıderspor idi. Karşılaşmaya her iki takımda fırtına gibi başladı ve ilk iki gol İncirlispordan geldi. İlerleyen dakikalarda kazanılan penaltıyı Kavaklıderspor ve kendi adına Oğuz kullanarak gole çevirmesiyle ilk yarı 2-1 İncirlispor’un üstünlüğü ile kapandı. İkinci yarıda da tek gol İncirlispor’dan atılırken, 3 golde Kavaklıderespor, tarafından atılmasıyla müsabakadan 4-3 üstünlükle ayrılan “Kavaklıderespoe” oldu.

U 19 Ligi 5 grup’ ta zirve mücadelesi veren Kavklıderespor, 3-1 yenik durumdan kurtulmasının yanı sıra rakibi İncirlispor’u 4-3 yenerek bir mucizeyi gerçekleştirdi. Haftanın en zor ama en keyifli maçında ilk yarıyı 2-1 galibiyetle kapatan taraf İncirlispor, oldu. İkinci yarıya atak başlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, müsabakanın hemen başlangıcında attığı bir golle daha farkı 2’ye çıkararak skor 3-1 oldu.

KAVAKLIDERESPOR SAHNEYE ÇIKIYOR

karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında üzerinde ki şoku atmaya çalışan Siyah-Yeşilli ekip, 3-1 yenik olmasına rağmen umutlarını yitirmeden oyuna ağırlığını koydu. Karşılaşmanı n 1/3 bölümü tamamlanmış ve maçın bu skorla biteceği sanılırken, sahneye Kavaklıderespor, çıkıyor ve attığı üç golle bir anda skoru 4-3 lehine çevirmesiyle tribünlerde ki taraftarları da şaşkına çevirerek ve ortaya koyduğu mükemmel futboluyla da Kavaklıderespor, maçı kazanarak bir mucizeyi gerçekleştiriyor.

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