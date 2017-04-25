Bu yıl da teğet geçtik, bakalım seneye ne olacak… Her yıl 23 Nisan’da, sevinç ve hüznü bir arada yaşarız. Önce bayramı kutlar, akşam olunca 24 N isan tasasıyla yatağa gireriz. Her yıl böyle, artık alıştık.

Amerika bu yıl da rutini bozmadı. Hoş Amerika “soykırım” demedi de ne oldu? “Yed mezgerin” büyük katliam anlamına gelen bu söz de farklı birşey demiyor aslında. Cumhuriyetçilerin masaya getirdiği, ilk kez Demokrat partili bir başkanın (Bill Clinton) dillendirdiği, taziye, acılarını paylaşıyoruz, gibi sözcüklerle onaylanan bir katliama dönüştü iş. Tabii soykırım ile katliam kelimeleri tıpatıp aynı değil ama çok ta uzak manalar içermiyor doğrusu.

Yarın birgün ilişkilerin kötüye dönmesiyle, kelimeler de yer değiştirir maazallah…

Deutsche Welle Türkiye, Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Danzikyan ile bu konuda röportaj yapmış, bir okuyun derim. Bugüne kadar gördüğüm en sakin cevapları vermiş Danzikyan, çanak sorulara rağmen. Elbette acılardan bahsetmiş ama bu konunun Türkiye’de yaşayan Ermeniler üzerinde bir baskı unsuru olduğunu ve bundan daha önemli sorunları olduğuna işaret etmiş. Dürüst bir yaklaşım, batının illahaki “soykırımı kabul et” baskısına rağmen Türk- Ermeni ayırdetmeden genelde herkesin hissetiği bir baskıdan bahsetmiş.

Gürün’lü bir ailenin çocuğu olarak, 1915 yılında 12 yaşında olan dedemin anlattıkları ise hiç anlatılmıyor dünyada. 15 yaşındaki ağabeyi ve babası seferberliğe gitmiş mecburen, müslümanlara zorunluymuş çünkü. Kendisi 12 yaşında olduğu için annesiyle evde kalabilen dedem inci gözyaşlarıyla anlatırdı o günleri. Baba ve ağabeyi seferberlikteyken Ermeni komşularının mezaliminden yine dul bir ermeni komşuları Haçik ve kızı Annik kurtarmış onları.

Komşularının, “kocaları savaşa giden kadınlara” yaptıklarını anlatırken yüksek sesle ağlamaya başlardı rahmetli. Sonrası malum. Seferberlikten dönen eşler ve yüzleşme. Kötü günler, ve tehcir…

Dedem ve annesi, kendilerini defalarca kurtaran Haçik ve Annik’i bir müslümanla evlendirmek istemişler, öylelikle kalabiliyorlarmış ama dul kadın istememiş. Ağlaşarak ayrılmışlar, “geri geleceğiz” diye gitmişler zaten.

Elbette o tehcir sırasında halkın arasında saldıranlar taşlayanlar, belki daha da kötülük yapanlar, fırsatçılar olmuş, bunları inkar edemeyiz. Ama millet seferberlikteyken ermeni çetelerle saf tutan, fırsatı değerlendiren ermeni komşusuna, karanfil atmasını da bekleyemezdik.

Herşeyi olduğu gibi anlatırdı dedem ve ablası. Malesef Osmanlının en sevdiği tebası ermenilerken, ilişkiler, bir anda ayaklanmaları ve herşeyin tersine dönmesi ile son bulmuş. . Dedem yıllarca Haçik’i ve kızını anlattı bize. Demekki iyilik te kötülük te unutulmuyor.

Keşke olmasaydı diyorum, karşılıklı acılar çektirilmeseydi

Keşke bugünkü gibi “hepimiz ermeniyiz” derken, onlar da haksızlıklara “hepimiz Türküz” deseler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 nisan mesajını anlamlı buluyorum aynı fikirdeyim, ama en azından canlı tarih, Gürün halkının yaşadıklarını bilen biri olarak “soykırım” kelimesini kabul etmiyorum. Zaten tarih boyu “Türk, neyi sistemli yapmış ki soykırımı sistemli olarak yapsın” diyorum. İtirazı olan gelsin tartışalım en ince detaylarıyla, son kuşak olarak ben buradayım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...