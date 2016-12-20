Katil neden sağ yakalanamadı..?

Suikastçı çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a ayakta iken 4 el, yere düştükten sonra da 2 el ateş ediyor. Galeriye giren polisler Altıntaş’ı öldürüyor.

1. Soru: Suikastçı neden canlı yakalanmadı?

Rusya ve Suriye ile yaşananlar ortada iken yakın koruma istemeyen Büyükelçi Karlov’un gideceği yerlerde önceden güvenliği sağlamak yani uzaktan korumak gerekirdi.

2. Soru: Karlov neden korunamadı?

Çağdaş Sanatlar Galerisine polis kimliği ile girip kürsüde konuşma yapan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’u sırtından vurarak haince, kalleşçe öldüren Suikastçı çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın öldürülerek ele geçirilmesi akla önemli sorular getiriyor.

Kısa süre içerisinde Galeriye giren polisler suikastçı Altıntaş’ı çıkan çatışmada öldürüyorlar.

Bu durumda Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldürten akla ulaşma imkânı yok denecek kadar azalıyor.

Altıntaş sağ yakalansa idi bu suikastı planlayanları ve azmettirenleri öğrenmek daha kolay olabilecekti.

Sergi açılışında bulunan davetliler ve gazetecilerin birçoğu silah sesleri ile birlikte kendilerini binanın dışına attılar.

Ayrıca Altıntaş’ın rehin alma gibi bir eylem içinde olmadığı ve tek hedefinin de Büyükelçi Karlov’u öldürmek olduğu anlaşılıyor.

İlk otopsi raporuna göre Büyükelçi’nin vücudundan 9 mermi çekirdeği çıkartılıyor ki iki merminin de vücuda girip çıktığı belirleniyor. 2-3 Metreden 11 merminin isabet etmesi ile Büyükelçi Karlov’un anında hayatını kaybettiği anlaşılıyor.

Bu durumda suikastçı Altıntaş’ın Canik marka silahında şarjör kapasitesine göre 3-5 mermi daha bulunduğu ve bunları da sağa sola korkutma amacıyla sıktığı da görgü tanıklarının ifadelerinden anlaşılıyor.

Sonuç olarak mermisi bitmiş ya da bitmek üzere olan bir saldırganın atılacak gazlarla, ya da eğitimli köpek yardımı ile sağ yakalanması sağlanmalıydı.

Hani bu tür operasyonlar için yetiştirilen özel timlerimiz vardı ya. Acaba onlar beklendi mi? Ya da en önemlisi “öldürün” emri verildi mi? Ya da neden böyle bir operasyon yapıldı?

1. Soru: Suikastçı neden canlı yakalanmadı?

Rusya ve Suriye ile yaşananlar ortada iken yakın koruma istemeyen Büyükelçi Karlov’un gideceği yerlerde önceden güvenliği sağlamak yani uzaktan korumak gerekirdi.

Türkiye’de hatta Suriye ve Irak’ta yaşanan olayları dikkate alır devlet büyükleri dışında önemli korunması gereken kritik isimler diye düşünürseniz ilk iki ülke kuşku yok ki Rusya ve Amerika’nın Büyükelçileri olur.

Gidecekleri toplantılarda güvenlik önlemi almak çok mu zordur. Denilebilir ki, “sergiye gideceğini emniyete bildirmedi” o zaman ben de derim ki medyanın haberi oldu da sizin neden olmadı?

2. Soru: Karlov neden korunamadı?

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