Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. yıldönümü anısına “Türkiye-Katar Ortak Pulu” konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. yıldönümü anısına “Türkiye-Katar Ortak Pulu” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı PTT Pul Müzesinde yapılan tören ile tedavüle çıkarıldı.

Katar’daki Barzan Kalesi ve Al Zubarah Kalesi ile ülkemizdeki Rumeli Hisarı ve Ankara Kalesi görsellerinin yer aldığı “Türkiye-Katar Ortak Pulu” adına düzenlenen etkinlikte, Türkiye-Katar Ortak Pulu, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, tarafından imzalandı.

PTT A.Ş. tarafından 2018 yılının Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. yıldönümü olması anısına Katar’da bulunan Barzan Kalesi ile Al Zubarah Kalesi ve Türkiye’de bulunan Rumeli Hisarı ile Ankara Kalesi görsellerine yer verilerek “Türkiye-Katar Ortak Pulu” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Katar ile Türkiye ilişkilerinin uzun bir sürece dayandığını kaydetti. Türkiye Katar ilişkilerinin kardeşlik, anlayış ve saygı üzerine dayandırıldığını aktaran Şafi, iki ülke posta şirketlerinin girişimlerinden en önemlisinin elektronik pazar konusunda gerçekleştiğini belirtti.

Bu girişimin e-ticaret ve Katarlı tüketiciye en az maliyetle ve hızlı bir şekilde Türk malının temini alanında kaliteli bir sıçrama gerçekleştirmesi beklediklerini dile getirdi. Şafi, Katar-Türkiye Ortak Pul çalışmasının, diplomatik ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu anlatması adına önemli olduğunu aktardı.

Bozgeyik, ‘Katar Canımızın Bir Parçası’

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Katar canımızın bir parçası” diyerek konuşmasına başladı. Bozgeyik, “2012’de Katar’da yapılan Dünya Posta Kongresi’nde, bir sonraki kongrenin İstanbul’da yapılacağı kararlaştırıldı. 2016’da bu kongrenin Türkiye’de yapılmaması için Batılı ülkeler tarafından her türlü gayret ve çaba gösterildi.

Eylül ayında yapılması gereken kongrenin, Türkiye’de yapılamayacağına ilişkin Haziran ayında BM Güvenlik Konseyi’nden karar aldılar. Bu kararın, hiçbir hukuki ve diplomatik dayanağı ile gerekçesi yok. Kararda, ‘Türkiye güvenilir bir ülke değildir, bu kongre yapılamaz’ diyor. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere tam 4 ay diplomasi mekiği dokuduk. Katarlı dostlarımızın dönem başkanı olması sıfatıyla, kapanan kapılar önümüze açıldı.

Katarlı dostum, kardeşim karar toplantısında bana, ‘Değerli kardeşim, bunun bedeli ne olursa olsun, bu kongreyi İstanbul’da yapacağız’ dedi. İdari Konsey’de, Batılıların gözünün içine baka baka o kararı, Katarlı dostlarımızın desteğiyle çıkarttık.” Şeklinde konuşarak iki ülke arasındaki ilişkileri anlattı. Bozgeyik, Katar’da 1 Ocak’ta “Türk pazarı” adı altında e-ticaret pazarı kurduklarını ifade ederek, bu iş birliğinin sürekli olması temennisinde bulundu.

Bozgeyik, daha sonra Katar Posta İdaresi Üst Yöneticisi Faleh Al-Naemi ile PTT Messenger ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Katar- Türkiye Anma Pulu 2 Lira

“Türkiye-Katar Ortak Pulu”2 lira ve 4 lira, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 7 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr’de ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Türkiye-Katar Ortak Pulu Tanıtma kâğıdında şu ibareler yer alıyor: “Türkiye ve Katar derin tarihî, kültürel ve insani bağlarla birbirine bağlı dost ve kardeş iki ülkedir. Geçmişte kader birliği yapan bu iki ülke bugün geleceğe ortak bir vizyonla bakmakta; ilişkileri her alanda geliştirmek ve bölgede barış, istikrar ve refaha katkı için işbirliği yapmak yönünde ortak bir irade sergilemektedir.1971 yılında bağımsızlığını kazanan Katar’la Türkiye arasında diplomatik ilişkiler 22 Şubat 1973 tarihinde tesis edilmiştir.

Katar’ın bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren istikrarlı bir gelişme gösteren Türkiye-Katar ilişkileri her alanda büyük bir ivme kazanmış ve örnek bir düzeye ulaşmıştır. Bugün siyasi ilişkiler mükemmel düzeyde seyretmekte, her seviyede yoğun temaslar gerçekleştirilmekte, işadamlarının ve yatırımcıların karşılıklı ilgisi her geçen gün artmakta, ticari, askerî, kültürel, insani ve diğer alanlarda yakın işbirliği sürdürülmektedir. Bölgesel ve uluslararası konularda benzer yaklaşımlara sahip olan iki ülke, uluslararası alanda da yakın diyalog ve işbirliği içindedir.”

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tören öncesi Katarlı misafirlerine PTT Pul Müzesi’ni gezdirerek Türk posta teşkilatının tarihinde bir yolculuk yaptırdı.

PTT Pul Müzesi

PTT Pul Müzesi; Türkiye’nin merkezinde Dünya çapında bir kültür merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Modern müzecilik anlayışı ile tasarlanan bina da Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan Tematik Pullar sergilenmektedir. Ayrıca; Geçmişten Günümüze Posta, İstiklal Harbinde PTT ve Nostaljik PTT alanları da müzemizde gezebileceğiniz bölümleri vardır.

Müze Binası

Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Cumhuriyetinde kurulan üçüncü bankadır. Türk halkının inşaat yatırımlarını desteklemek ve gerekli kredileri sağlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda 3 Haziran 1926’da Ankara’da kurulmuştur. Clemens Holzmeister tarafından neo-klasik kural ölçülerinde inşa edilmiştir. Bu tarihi bina PTT tarafından restore edilerek PTT Pul Müzesi’ne dönüştürülmüş ve 2013 yılında açılışı gerçekleştirilmiştir.