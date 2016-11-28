Kaş’ta dört mevsim dalış

TÜRKİYE’nin en önemli dalış merkezlerinden Antalya’nın Kaş İlçesi’nde, yılın 12 ayında dalış yapılabiliyor. Yılda 65- 70 bin dalış yapılabilen Kaş’ta, 38 dalış noktası bulunuyor.

Dalış turizmi merkezi Kaş’ta, 20 dalış okulu faaliyet gösteriyor. Dalış okulları özel tekneleriyle yüksek sezonda sabah ve öğle olmak üzere iki sefer sualtı tutkunlarını Kaş’ın eşsiz dalış noktalarına götürüyor.

Bazı dalış okullarının kışın da hizmet vermesiyle ilçede yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor. Yılda yaklaşık 65- 70 bin dalış yapılan Kaş’ta, kişi başı dalış bedeli olarak 60 lira ödeniyor. Yüksek sezonda haftalık yerli ve yabancı dalış gruplarının geldiği ilçeyi kışın ise hafta sonları daha çok yerli gruplar tercih ediyor. Kaş’taki dalış okullarında eğitim de veriliyor.

SUALTI ZENGİNLİĞİ EŞSİZ

Dünyanın en güzel 50 dalış noktasının bulunduğu Kaş’ta, 38 dalış noktası aktif kullanılıyor. Bunların başında M.Ö. 1300 yılında battığı belirlenen Uluburun batığının replikası ve 2’nci Dünya Savaşı sırasında düşen bir İtalyan uçağı batığı yer alıyor. 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılarak bağışlanan D-47 kargo uçağının Kaş açıklarında batırılmasıyla oluşan nokta da dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ayrıca Kaş Sualtı Derneği tarafından oluşturulan Kaş Sualtı Eko Parkı başka bir önemli dalış noktasını oluştururken, Kaş açıklarında sualtında şehir kalıntıları, ikonalar, deniz çanakları ve mağaralar yer alıyor. Kaş, bitki çeşidi, balık türü, caretta caretta kaplumbağası ve eşsiz birçok güzelliği sualtında barındıyor.

’12 AY DALIŞ YAPABİLİRSİNİZ’

Dalış eğitmenliği yapan Özgür Dora, “Kaş, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı dalış noktalarından. Bize göre Kaş Türkiye’nin Kızıl Denizi. Sualtında canlılık ve batık bakımından gayet güzel. Yılın 12 ayı burada dalış yapabilirsiniz. Herkesi Kaş’a dalışa bekliyoruz” dedi.

‘GÖRÜŞ MESAFESİ MÜKEMMEL’

Dalış için ilçeye gelen doktor Mustafa Altunay,

“Ekip olarak 10 senedir, yılın 12 ayı Kaş’a dalış için geliyoruz. Kasım ayı olmasına rağmen suyun sıcaklığı, görüş mesafesi mükemmel. Bügünkü dalışımızda da çok güzel bir aslan balığı görüntüledik. Herkese Kaş’ta dalışı tavsiye ederim”

diye konuştu.

‘MUTLU DÖNECEĞİZ EVİMİZE’

Dalış yapan Zeynep Karakaya da “İstanbul’dan montlarımızı çıkarıp, kasım ayı ortasında Kaş’a dalış için geldik. Kaş bizi yine güzel su sıcaklığıyla berraklığıyla karşıladı. Aşağıda birbirinden güzel canlılarla mutlu döneceğiz evimize” dedi.

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