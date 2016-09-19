Kasımpaşa ile Fenerbahçe 27. maçına çıkıyor

Ligin 4. haftasında Lacivert-Beyazlılar, bu sezon ligde hiç galibiyet alamayan Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00’de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Hüseyin Göçek’in yöneteceği maç Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlenirken dördüncü hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
MUHTEMEL 11’LER
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Kenny Otigba, Titi, Vasil Bozhikov, Andre Castro, David Pavelka, Tunay Torun, Herolind Shala, Adem Büyük, Franck Etoundi
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Van Der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Alper Potuk, Mehmet Topal, Jeremain Lens, Moussa Sow, Volkan Şen