Cari işlemler açığı, Kasım ayında, önceki yılın aynı ayına göre, göre 1 milyar 947 milyon dolar artışla, 3.8 milyar dolar dolayında olan beklentileri 400 milyon dolar kadar aşarak, 4.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası açıklamasında, “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 824 milyon dolar artarak 4 milyar 674 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 555 milyon dolar artarak 1 milyar 44 milyon dolara yükselmesi etkili oldu” denildi ve şu verilere yer verildi:

– Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 322 milyon doları tutarında artarak 1.2 milyar dolara yükseldi.

– Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 532 milyon dolar artarak 952 milyon dolara çıktı.

– İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 42 milyon dolar artarak 255 milyon dolara yükseldi.

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 306 milyon dolara geriledi.

– Portföy yatırımlarında 1 milyar 333 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

– Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 24 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 58 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

– Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 887 ve 51 milyon dolar net geri ödeme yapıldı.

– Diğer yatırımlarda 501 milyon dolar tutarında net giriş oldu.

– Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 532 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 531 milyon dolar net azalma yaşandı.

– Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler ve sırasıyla 8 milyon, 242 milyon ve 665 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

– Resmi rezervlerde bu ayda 3.914 milyon dolar net çıkış oldu.